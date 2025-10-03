籲改革醫療非只建場館 摩洛哥抗議團體促政府下台

摩洛哥青年走上街頭敦促改革教育與醫療部門，過去數天的動盪已造成3人喪生，發起大規模抗議的組織今天要求政府下台。

法新社報導，摩洛哥各地城市昨天再度爆發示威，這是連續第6天的抗議活動，大多數的集會和平進行，但仍夾雜零星暴力事件。

抗議團體Z世代 212（GenZ 212）表示：「我們要求解散現任政府，因為政府未能保障摩洛哥人民的憲法權利，也未對他們的社會訴求作出回應。」Z世代 212也要求「釋放所有因參與和平抗議而遭拘留的人」。

這個一向穩定的國家近日發生多起抗議，主因是民眾對社會不公平感到不滿，尤其是在上月傳出阿加迪爾（Agadir）一家公立醫院內有8名孕婦死亡後，民怨進一步升高。

許多摩洛哥人認為，國家為了籌辦12月的非洲國家盃（Africa Cup of Nations）與2023年世界盃（WorldCup）部分賽事，積極推動大型基礎建設計畫，但應同步改善公共衛生與教育部門。

Z世代 212表示，他們提出政府解散的訴求，是依據憲法中的一條條文，該條文「賦予國王陛下任免總理和政府成員的權力」。這個團體主要使用Discord線上通訊平台號召民眾抗議，並一再強調與部分城市的暴力與破壞行為無關。

法新社記者報導，昨天在首都拉巴特（Rabat），示威群眾揮舞摩洛哥國旗，高喊「要健康，而不是只要體育館」，當地沒有發生暴力事件。

總理阿克哈努什（Aziz Akhannouch）昨天發表自動亂爆發以來的首次公開談話時，表示政府願意「展開對話」並「回應（抗議群眾）的訴求」。他同時證實，前一晚有3人在抗議期間喪命，並稱這些事件「令人遺憾」。