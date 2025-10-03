日本愛子公主確診COVID-19 取消訪問行程
掌管日本皇室相關事務的宮內廳2日宣布，日皇德仁與皇后雅子的長女愛子公主感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），因此取消她原定在本月5日到6日訪問滋賀縣的行程。
「朝日新聞」報導，宮內廳說明，愛子9月30日中午發燒到攝氏38度且喉嚨疼痛，並提早從上班地點日本紅十字會下班。
她本月1日接受第2次快篩時，結果為陽性，隔天體溫恢復正常，不過喉嚨痛與咳嗽等症狀仍持續，因此取消這幾天的行程，待在皇居（皇宮）內自己的房間靜養。
而與雅子同住的德仁與雅子，目前沒有症狀。他們預計本月4日到6日造訪京都府與大阪府，將視必要接受檢查。
宮內廳也表示，愛子對於取消訪問行程，感到相當遺憾，也對於準備人員與滋賀縣民眾感到不好意思。
