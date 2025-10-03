快訊

馬太鞍溪還有2.5億噸泥沙 李鴻源：豪大雨恐再崩成二次堰塞湖

現場直擊／數百人頂太陽搶排！小潘鳳梨酥今恢復開賣 現場只賣兩品項

老高與小茉宣布頻道停更 悲痛曝「摯愛」罹癌：情況不樂觀

日本愛子公主確診COVID-19 取消訪問行程

中央社／ 東京3日綜合外電報導
日本愛子公主。(美聯社資料照)
日本愛子公主。(美聯社資料照)

掌管日本皇室相關事務的宮內廳2日宣布，日皇德仁與皇后雅子的長女愛子公主感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），因此取消她原定在本月5日到6日訪問滋賀縣的行程

「朝日新聞」報導，宮內廳說明，愛子9月30日中午發燒到攝氏38度且喉嚨疼痛，並提早從上班地點日本紅十字會下班。

她本月1日接受第2次快篩時，結果為陽性，隔天體溫恢復正常，不過喉嚨痛與咳嗽等症狀仍持續，因此取消這幾天的行程，待在皇居（皇宮）內自己的房間靜養。

而與雅子同住的德仁與雅子，目前沒有症狀。他們預計本月4日到6日造訪京都府與大阪府，將視必要接受檢查。

宮內廳也表示，愛子對於取消訪問行程，感到相當遺憾，也對於準備人員與滋賀縣民眾感到不好意思。

日本皇室 行程 德仁

延伸閱讀

台灣雲林艦、日本瑞穗號6月沖繩外海聯合訓練 讀賣：正推動常態化

台日韓談判 都打這張牌

Rapidus延攬到美國大客戶 日本晶片國家隊報捷

晶碩9月合併營收年增7% 創同期次高

相關新聞

德國慕尼黑機場因無人機入侵關閉 17航班停飛近3000旅客受影響

德國慕尼黑機場2日晚間因多起無人機目擊事件被迫暫時關閉，成為歐洲最新一個因不明無人機侵擾而停航的航空樞紐。

川普贈艾森豪寶劍複製品給英王 總統圖書館長疑因拒給館藏遭迫辭

美國總統川普9月對英國國是訪問之前，政府曾尋找與前總統艾森豪相關的文物，可能是一把寶劍，或其他象徵艾森豪二戰盟軍最高司令...

日本愛子公主確診COVID-19 取消訪問行程

掌管日本皇室相關事務的宮內廳2日宣布，日皇德仁與皇后雅子的長女愛子公主感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），因此...

在美製造的瑞士刀能叫瑞士刀？ 品牌榮耀力抗川普關稅

美國總統川普對瑞士加徵39%關稅，已導致部分瑞士手表廠放無薪假，還有巧克力廠商停止出貨到美國，一些瑞士企業正思考是否在美國設廠。生產瑞士招牌工藝品瑞士刀的維氏公司（Victorinox）也深受關稅困擾，但仍堅持瑞士刀絕不能在美國生產，因為瑞士刀若變成美製，還能叫瑞士刀嗎？

海灣震盪！巴基斯坦核武可能擴散阿拉伯？

海灣「新北約」？沙烏地阿拉伯與巴基斯坦簽訂戰略共同防禦協定

高市早苗：台海和平穩定對日本極為重要「也希望與中國坦率對話」

據日本共同社報導，日本自民黨總裁選舉候選人、前經濟安全保障擔當相高市早苗向美國智庫「哈德遜研究所」投稿，闡述她的外交政策...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。