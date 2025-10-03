川普贈艾森豪寶劍複製品給英王 總統圖書館長疑因拒給館藏遭迫辭

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普和英國國王查理三世9月17日在溫莎堡舉行的國宴上交談。路透
美國總統川普9月對英國國是訪問之前，政府曾尋找與前總統艾森豪相關的文物，可能是一把寶劍，或其他象徵艾森豪二戰盟軍最高司令身分的物品，準備贈予查理國王，卻因此與艾森豪總統圖書館館長阿靈頓（Todd Arrington）發生衝突，並導致阿靈頓近日在壓力下辭職

CBS新聞與紐約時報報導，艾森豪總統圖書館至少收藏一把1947年由荷蘭威廉明娜女王贈給艾森豪的劍。據知情人士透露，一名國務院聯絡人曾以私人電郵「giftgirl2025」聯繫館方，最初表示尋找「像劍之類的東西」，但館方拒絕提供該劍或其他館藏原件，理由是文物屬於美國政府財產，依法必須為公眾保存。

川普最終改以一把西點軍校捐贈的複製劍作為贈禮，而館長阿靈頓則在9月29日被迫離職。目前尚不清楚他遭解職的具體原因，也不確定他在事件中扮演了多大角色。

阿靈頓是一名歷史學家，曾任職於國家公園管理局及國家檔案和紀錄管理局（NARA）。他在2日接受電話訪問時證實，確實是在壓力下辭職，並透露有人說「已無法再將機密資訊託付給他」，並要求他「選擇辭職或被開除」，但未再多做解釋。

他補充說，自己在拒絕提供寶劍後並未立即遭遇明顯反彈，因此對此事是否成為被迫辭職的因素感到不解與驚訝，並表示：「我從未想過會因這件事而被解職，結束近30年的公職生涯。如果有機會，我絕對會立刻回來。」

另外3名知情人士描述此次風波，其中兩人表示，阿靈頓因向員工分享新教育中心長期計畫的變動，惹惱了負責總統圖書館系統的NARA高層，這可能也促成他的離職。國家檔案局未回應媒體詢問，其設施因聯邦政府停擺暫停運作。白宮則拒絕評論。

