德國慕尼黑機場因無人機入侵關閉 17航班停飛近3000旅客受影響

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
德國慕尼黑國際機場。資料照片。路透
德國慕尼黑國際機場。資料照片。路透

德國慕尼黑機場2日晚間因多起無人機目擊事件被迫暫時關閉，成為歐洲最新一個因不明無人機侵擾而停航的航空樞紐。

CNN與BBC報導，位於德國南部巴伐利亞的慕尼黑機場是德國國家航空公司「漢莎航空」的樞紐，上半年旅客人次接近2000萬。機場在聲明中指出，當地時間2日晚間10點過後不久，共有17個航班被迫停飛，影響近3000名乘客，另有15個抵達航班被改降至德國斯圖加特、紐倫堡和法蘭克福，以及鄰國奧地利的維也納。

警方表示，無人機最早出現在晚間9點30分，約一小時後再次現身。慕尼黑機場發現後立即通報相關單位，但其來源至今未明。聯邦警察發言人拜爾（Stefan Bayer）向畫報表示，因天色昏暗，無法判斷無人機的型號、大小或來源。

慕尼黑目前正在舉辦一年一度的慕尼黑啤酒節，數千名旅客滯留機場過夜，機場方面提供臨時營床、毛毯、飲料與零食。一位負責乘客諮詢的接線員晚間受訪時表示：「一些航班仍在等待起飛，另一些已被取消。一切都在掌控之中，機場預計將於凌晨5時重新開放。」

慕尼黑機場成為歐洲最新一個因附近無人機目擊事件而關閉的機場，丹麥多個機場上周也出現一系列無人機目擊事件，影響數萬名乘客，當局隨後禁止領空內所有民用無人機飛行，以配合在哥本哈根舉行的歐洲領袖峰會。

機場 慕尼黑 德國

