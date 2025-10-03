快訊

今年已21個颱風大多走這路徑 鄭明典曝麥德姆對台影響

台灣雲林艦、日本瑞穗號6月沖繩外海聯合訓練 讀賣：正推動常態化

台股早盤漲逾百點再創歷史新高！台積電開平盤、最高來到1,370元

法國外長：哈瑪斯必須依川普加薩方案「投降」

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導

美國總統川普所提加薩（Gaza）20點和平計畫，並給予哈瑪斯（Hamas）3至4天時間考慮；法國外交部長巴霍今天表示，哈瑪斯已失去戰鬥力，必須「投降」接受方案。

至於哈瑪斯是否接受，目前尚未決定；美國白宮是否堅持原先的期限，白宮發言人表示，由總統川普決定。

巴霍（Jean-Noel Barrot）2日在沙烏地阿拉伯表示，哈瑪斯在加薩已經失去戰鬥力，必須根據美國總統川普提出的方案選擇「投降」。

川普方案內容包括停火、72小時內釋放所有人質、哈瑪斯解除武裝，以及以色列逐步撤出加薩。

對這項和平說計畫，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）已公開支持，目前正由巴勒斯坦激進組織哈瑪斯評估中。

巴霍在沙國參加一場全球安全會議期間接受法新社採訪時指出：「哈瑪斯對巴勒斯坦人民所經歷的災難負有極大責任，他們已經戰敗，必須接受投降。」巴霍提到，聯合國近期通過的決議案，呼籲未來巴勒斯坦國不得由哈瑪斯來領導。

巴霍重申，法國支持川普方案，並已準備好「推動方案落實，以終結戰爭、解決饑荒及加薩的苦難」。

至於哈瑪斯若拒絕這項協議的後續發展，巴霍不願多做揣測。

路透社報導，川普本週二宣布20點和平方案時，並給予哈瑪斯3至4天時間考慮；但要求哈瑪斯必須解除武裝，這是過去哈瑪斯曾經拒絕的條件。

一名巴勒斯坦消息人士透露，哈瑪斯對這項提議，尚未做出最終決定。而華府也未明確表態，是否堅持先前設定的期限。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）在福斯新聞「美國新聞現場」（America's Newsroom）節目中回答詢問時表示：要給哈瑪斯多少時間考慮接受加薩和平方案，將由總統川普做決定。

哈瑪斯 川普 美國

延伸閱讀

埃及外交部長：哈瑪斯不會在加薩未來扮演任何角色

川普稱加勒比海毒梟非法戰鬥員 似為合理化打擊行動

美聯邦政府繼續關門 川普裁員計畫反制

拉抬川普聲勢？傳華府要與數十個產業敲定協議 還附加這一但書

相關新聞

高市早苗：台海和平穩定對日本極為重要「也希望與中國坦率對話」

據日本共同社報導，日本自民黨總裁選舉候選人、前經濟安全保障擔當相高市早苗向美國智庫「哈德遜研究所」投稿，闡述她的外交政策...

陸十一黃金周旅遊新浪潮 Z世代日本觀光的「3不」路線

中國大陸十一黃金周登場，日本成為最熱門的海外旅遊地。根據Airbnb與Booking.com最新數據，中國Z世代旅客「不群聚、不爆買、不走熱門路線」，而是偏好獨自旅行與地方探索。福岡、伊豆等地搜尋量暴增，甚至有中國半導體顧問因台積電到熊本出差，順勢展開豚骨拉麵與燒鳥的個人旅行。這群旅客正在改寫日本觀光地圖，可讓台灣人重新思考「誰在走地方、誰在看日本」。

捷克大選 總統帕維爾：維護國家安全 不受俄國擺佈

捷克國會大選將登場，總統帕維爾在電視演說中表示，這次選舉攸關重大，如今比以往任何時候，更需要一個能保障國家安全、維護主權...

珍古德6月才訪台 勉眾人「每天都能做出改變」

英國著名黑猩猩保育專家珍古德昨辭世。珍古德生前曾多次來台交流，不僅和長榮大學合作，創建環境教育國際實驗學院及永續發展國際...

為環保踏遍全球 「黑猩猩之母」珍古德91歲辭世

從事黑猩猩田野研究獲得重大突破成果、足跡踏遍全球的動物保育專家兼環保倡議人士珍古德（Jane Goodall），在美國巡...

贖罪日當天 英國猶太會堂遭恐攻至少3死

英國曼徹斯特克朗普索爾「希頓公園希伯來會堂」二日遭一名男子襲擊，嫌犯駕車在這座猶太會堂外衝撞人群，再持刀刺人，被獲報趕來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。