法國外長：哈瑪斯必須依川普加薩方案「投降」

對美國總統川普所提加薩（Gaza）20點和平計畫，並給予哈瑪斯（Hamas）3至4天時間考慮；法國外交部長巴霍今天表示，哈瑪斯已失去戰鬥力，必須「投降」接受方案。

至於哈瑪斯是否接受，目前尚未決定；美國白宮是否堅持原先的期限，白宮發言人表示，由總統川普決定。

巴霍（Jean-Noel Barrot）2日在沙烏地阿拉伯表示，哈瑪斯在加薩已經失去戰鬥力，必須根據美國總統川普提出的方案選擇「投降」。

川普方案內容包括停火、72小時內釋放所有人質、哈瑪斯解除武裝，以及以色列逐步撤出加薩。

對這項和平說計畫，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）已公開支持，目前正由巴勒斯坦激進組織哈瑪斯評估中。

巴霍在沙國參加一場全球安全會議期間接受法新社採訪時指出：「哈瑪斯對巴勒斯坦人民所經歷的災難負有極大責任，他們已經戰敗，必須接受投降。」巴霍提到，聯合國近期通過的決議案，呼籲未來巴勒斯坦國不得由哈瑪斯來領導。

巴霍重申，法國支持川普方案，並已準備好「推動方案落實，以終結戰爭、解決饑荒及加薩的苦難」。

至於哈瑪斯若拒絕這項協議的後續發展，巴霍不願多做揣測。

路透社報導，川普本週二宣布20點和平方案時，並給予哈瑪斯3至4天時間考慮；但要求哈瑪斯必須解除武裝，這是過去哈瑪斯曾經拒絕的條件。

一名巴勒斯坦消息人士透露，哈瑪斯對這項提議，尚未做出最終決定。而華府也未明確表態，是否堅持先前設定的期限。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）在福斯新聞「美國新聞現場」（America's Newsroom）節目中回答詢問時表示：要給哈瑪斯多少時間考慮接受加薩和平方案，將由總統川普做決定。