美駐中大使龐偉德：川普曾提台灣關係法與六項保證

中央社／ 紐約2日專電

美國駐中國大使龐德偉（David Perdue）1日在財經頻道CNBC表示，美國總統川普曾清楚說，美國不會改變一中政策，遵循台灣關係法、三公報及六項保證，美方不希望脅迫，希望和平解決。

龐德偉1日在華盛頓接受CNBC節目Squawk Box訪問，主持人柯恩（Joe Kernen）問及美國對台政策是否仍為（戰略）模糊或已經改變，龐德偉表示，關於台灣，他（川普，Donald Trump）清楚說過，美國不會改變一中政策，將遵循台灣關係法、三公報及雷根（Ronald Reagan）的六項保證，這過去在全球運作非常有效，美方不希望脅迫，希望和平解決。

主持人並詢問中國對國際局勢的影響，龐德偉指出，談到中國在世界秩序中所扮演的角色，國務卿盧比歐（Marco Rubio）與川普都曾談過，美方希望中方參與，但參與必須承擔責任。

他說，美國希望中國協助烏克蘭戰事，川普希望中方停止購買俄羅斯原油，也知道9成伊朗輸出原油到了中國，中國若停止向伊朗購油，中東局勢會很不同。中國如果真想在未來世界秩序中擔任夥伴，希望能夠盡更多責任。

龐德偉說，川普嘗試與中方溝通，應該是成功的。「他是我這輩子見過的美國總統中，唯一能迎頭痛擊，但之後可稱兄道弟進行協商的一位，包括TikTok、可能的波音採購，他能夠完成任務。」

龐德偉是川普友人及長期支持者，4月底獲聯邦參議院同意出任駐中國大使，5月中前往北京。

他表示，到任後曾與中國國家主席習近平長時間面對面溝通，習非常有活力、高度投入，多次提到尊重川普。雙方談了很多川普在關稅上的打算，習再次回應無論如何都非常想與川普會面。這是有活力的對話，習的參與度很高，瞭解不少美方利益所在及川普的意向。

龐德偉曾在北京表示，川習可能明年將會面。但媒體報導，兩人可能10月底在韓國舉行的亞太經合會（APEC）領袖會議將會晤。

龐德偉說，仍就川普與習近平會面的後勤安排往來溝通，他們是彼此尊重的重要領袖，過去見過多次，今年已3度通話傳達各種訊息，兩人顯然有分歧但尊重對方。他們職務特殊，都想做大事與攜手合作，

出身商界的龐德偉曾任聯邦參議員，如今獲川普授權赴北京。他說，致力讓當前最重要的兩國關係降低敵對，爭取時間，兩國共存，為美國勞工、農人及重要事務努力。

他強調沒有參與美中經貿談判，僅表示，會向中國領導者提出解釋，因為川習個人關係，中方對美提供許多必要管道，也因此在北京能夠向中方傳達財政部長貝森特（Scott Bessent）與貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）的意向。

