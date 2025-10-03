瑞士數位身分證公投過關 學者：結果顯示社會分裂

瑞士日前舉行今年第三次全國性公投，其中最受矚目的議案為「數位身份證聯邦法」（E-ID）。該案以些微差距通過，支持票僅領先反對票約2萬1000張，得票率為50.4%，差距僅0.8%。反對陣營質疑公投正當性，社會輿論持續發酵。

瑞士早在2021年首次就數位身分證進行公投，但遭否決。9月28日投票前，民調顯示支持方以59%大幅領先，結果顯示反對方在最後階段催票，拉近距離。

瑞士媒體報導，政治學者高德（Lukas Golder）指出，此次投票反映出瑞士社會深層分裂，反對者橫跨各黨派，以低收入戶與女性居多。城市地區普遍支持，鄉村地區則傾向反對，突顯長期存在的城鄉民意落差。

高德進一步引述經合組織（OECD）最新報告指出，工業化國家中僅有44%的民眾對政府抱有高度信任。瑞士也面臨同樣趨勢，民意對立日益明顯，未來重大議題恐將頻繁陷入僵局。他認為，這次的險勝並非偶然，而是瑞士民意近年的變化。

支持陣營主張，數位身分證有助於推動政府公共服務數位化，提升行政效率與數據安全。由政府主導的E-ID系統能讓公民更好地掌握個人資料，強化數位治理能力。且制度採自願原則，民眾可自由選擇是否使用。

反對方則認為，數位身分證可能成為大型科技公司掌握公民數據的工具，進一步侵害隱私權。他們擔憂人工智慧與監控之間的界線模糊，E-ID恐成為企業獲利的「財務大禮」，加劇社會不安。

投票結果公布後，右翼陣營的青年政治運動團體Mass Voll於10月2日在蘇黎世州提出第二次關於該公投案的行政申訴，要求重新舉行公投。根據瑞士行政訴訟程序，相關討論預計將持續至少6個月。

此次公投也揭示世代間的政治動態。瑞士人口老化，65歲以上族群約占13%，為投票最積極的群體，且多數反對E-ID。相對地，Mass Voll的支持者多為18至35歲青年，主張減少政府干預。儘管兩代在政治理念上存在差異，此次投票結果顯示他們可能在特定議題上展現一致行動。