快訊

為什麼早上起床後容易跑廁所？專家曝5個維持腸道健康的關鍵

今年已21個颱風大多走這路徑 鄭明典曝麥德姆對台影響

台灣雲林艦、日本瑞穗號6月沖繩外海聯合訓練 讀賣：正推動常態化

瑞士數位身分證公投過關 學者：結果顯示社會分裂

中央社／ 蘇黎世3日專電

瑞士日前舉行今年第三次全國性公投，其中最受矚目的議案為「數位身份證聯邦法」（E-ID）。該案以些微差距通過，支持票僅領先反對票約2萬1000張，得票率為50.4%，差距僅0.8%。反對陣營質疑公投正當性，社會輿論持續發酵。

瑞士早在2021年首次就數位身分證進行公投，但遭否決。9月28日投票前，民調顯示支持方以59%大幅領先，結果顯示反對方在最後階段催票，拉近距離。

瑞士媒體報導，政治學者高德（Lukas Golder）指出，此次投票反映出瑞士社會深層分裂，反對者橫跨各黨派，以低收入戶與女性居多。城市地區普遍支持，鄉村地區則傾向反對，突顯長期存在的城鄉民意落差。

高德進一步引述經合組織（OECD）最新報告指出，工業化國家中僅有44%的民眾對政府抱有高度信任。瑞士也面臨同樣趨勢，民意對立日益明顯，未來重大議題恐將頻繁陷入僵局。他認為，這次的險勝並非偶然，而是瑞士民意近年的變化。

支持陣營主張，數位身分證有助於推動政府公共服務數位化，提升行政效率與數據安全。由政府主導的E-ID系統能讓公民更好地掌握個人資料，強化數位治理能力。且制度採自願原則，民眾可自由選擇是否使用。

反對方則認為，數位身分證可能成為大型科技公司掌握公民數據的工具，進一步侵害隱私權。他們擔憂人工智慧與監控之間的界線模糊，E-ID恐成為企業獲利的「財務大禮」，加劇社會不安。

投票結果公布後，右翼陣營的青年政治運動團體Mass Voll於10月2日在蘇黎世州提出第二次關於該公投案的行政申訴，要求重新舉行公投。根據瑞士行政訴訟程序，相關討論預計將持續至少6個月。

此次公投也揭示世代間的政治動態。瑞士人口老化，65歲以上族群約占13%，為投票最積極的群體，且多數反對E-ID。相對地，Mass Voll的支持者多為18至35歲青年，主張減少政府干預。儘管兩代在政治理念上存在差異，此次投票結果顯示他們可能在特定議題上展現一致行動。

瑞士 公投 數位身分證

延伸閱讀

瑞士慶祝全國祈禱日 逾千人參與戶外敬拜

AI與英語當道 瑞士小學國語教育面臨轉折點

「嗨！營業中」金鐘落榜！11月重磅回歸 加入氣質女神賴雅妍

瑞士收藏家一口氣釋出42台經典超跑 拍賣總價值高達新台幣20億

相關新聞

高市早苗：台海和平穩定對日本極為重要「也希望與中國坦率對話」

據日本共同社報導，日本自民黨總裁選舉候選人、前經濟安全保障擔當相高市早苗向美國智庫「哈德遜研究所」投稿，闡述她的外交政策...

陸十一黃金周旅遊新浪潮 Z世代日本觀光的「3不」路線

中國大陸十一黃金周登場，日本成為最熱門的海外旅遊地。根據Airbnb與Booking.com最新數據，中國Z世代旅客「不群聚、不爆買、不走熱門路線」，而是偏好獨自旅行與地方探索。福岡、伊豆等地搜尋量暴增，甚至有中國半導體顧問因台積電到熊本出差，順勢展開豚骨拉麵與燒鳥的個人旅行。這群旅客正在改寫日本觀光地圖，可讓台灣人重新思考「誰在走地方、誰在看日本」。

捷克大選 總統帕維爾：維護國家安全 不受俄國擺佈

捷克國會大選將登場，總統帕維爾在電視演說中表示，這次選舉攸關重大，如今比以往任何時候，更需要一個能保障國家安全、維護主權...

珍古德6月才訪台 勉眾人「每天都能做出改變」

英國著名黑猩猩保育專家珍古德昨辭世。珍古德生前曾多次來台交流，不僅和長榮大學合作，創建環境教育國際實驗學院及永續發展國際...

為環保踏遍全球 「黑猩猩之母」珍古德91歲辭世

從事黑猩猩田野研究獲得重大突破成果、足跡踏遍全球的動物保育專家兼環保倡議人士珍古德（Jane Goodall），在美國巡...

贖罪日當天 英國猶太會堂遭恐攻至少3死

英國曼徹斯特克朗普索爾「希頓公園希伯來會堂」二日遭一名男子襲擊，嫌犯駕車在這座猶太會堂外衝撞人群，再持刀刺人，被獲報趕來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。