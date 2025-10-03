世衛：加薩戰火致4萬多人終身傷殘 1/4為兒童

聯合國衛生機構世界衛生組織（WHO）今天表示，在以色列對加薩（Gaza）發動的戰爭中，近4萬2000人遭受了「改變一生的傷害」，其中1/4是兒童，傷勢包括截肢、頭部和脊髓損傷。

法新社報導，世衛組織的最新分析發現，在這場為期兩年的衝突中，有1/4的傷者所受傷勢嚴重到將影響他們的餘生。

世衛駐巴勒斯坦地區代表皮佩爾科恩（RichardPeeperkorn）在記者會上表示：「他們將需要終身復健。」

根據聯合國認為可信的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）治下加薩地區衛生當局數據，自2023年10月7日哈瑪斯對以色列發動致命襲擊以來，以色列的報復性攻勢已造成超過6萬6000名巴勒斯坦人喪生，另有近17萬人受傷。

根據世衛組織支持的22個緊急醫療隊、加薩衛生當局和其他衛生夥伴的數據，今天發布的報告估計有4萬1844人遭受了改變人生的傷勢。

報告指出，超過5000人接受了截肢手術，並警告說這個數字可能被「低估」，因為它不包括在醫療機構之外、受傷當下就發生的所謂創傷性截肢。

報告主要作者史克爾頓（Pete Skelton）告訴記者：「兒童似乎特別容易受到截肢的影響。」

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，「最常見的需要復健的傷勢是腿部和手臂的爆炸傷」。

他補充說，其他改變人生的傷勢包括脊髓損傷、創傷性腦損傷和嚴重燒傷，並指出「嚴重的臉部和眼部損傷也很常見，導致嚴重的損傷和毀容」。

世衛強調對復健服務的迫切需求，但譚德塞警告說，「就在最需要這些服務的時候，襲擊、不安全和流離失所使它們遙不可及」。他說：「造成這些傷害的爆炸也摧毀了處理這些傷害所需的醫療設施和服務。」

譚德塞警告，隨著飢荒肆虐的加薩地區新傷勢不斷增加，醫療需求日益增長，「衛生系統瀕臨崩潰」。

他指出，加薩36家醫院中，只有14家仍能部分運作。儘管加薩曾經擁有約1300名物理治療師和400名職能治療師，但世衛指出，許多人已流離失所，數十人被殺害。

儘管截肢人數眾多，加薩目前只有8名義肢裝具師來製造和安裝義肢。