高市早苗：台海和平穩定對日本極為重要「也希望與中國坦率對話」
據日本共同社報導，日本自民黨總裁選舉候選人、前經濟安全保障擔當相高市早苗向美國智庫「哈德遜研究所」投稿，闡述她的外交政策觀點。高市早苗指出，台灣海峽的和平與穩定對於包括日本在內的國際社會極為重要，但她提到，「也希望與中國領導人坦率對話」。
報導稱，哈德遜研究所1日在其官網發布了這篇文章。高市就台灣局勢強調稱「絕不允許憑藉實力脅迫和單方面改變現狀」，並指出，「台灣相關問題應通過對話和平解決」。她也表達了日台關係是「基於承認中華人民共和國是中國唯一合法政府」的1972年《日中聯合聲明》的態度。
關於防衛費增額，報導稱，高市早苗指出，鑑於俄烏衝突以及中朝俄三國加強合作等，「日本將不斷反覆探討必要的戰略及防衛裝備的應有方式」。
關於外交方針，她明確表示將以日美同盟為基礎，繼承安倍政權推進的「自由開放的印度太平洋（FOIP）」，並契合時代使其發展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言