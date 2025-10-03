高市早苗：台海和平穩定對日本極為重要「也希望與中國坦率對話」

快訊

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
日本前經濟安保相高市早苗投書美智庫，表態外交政策觀點。圖為9月29日，她在自民黨總裁選舉誓師大會上呼籲支持。 （共同社）
日本共同社報導，日本自民黨總裁選舉候選人、前經濟安全保障擔當相高市早苗向美國智庫「哈德遜研究所」投稿，闡述她的外交政策觀點。高市早苗指出，台灣海峽的和平與穩定對於包括日本在內的國際社會極為重要，但她提到，「也希望與中國領導人坦率對話」。

報導稱，哈德遜研究所1日在其官網發布了這篇文章。高市就台灣局勢強調稱「絕不允許憑藉實力脅迫和單方面改變現狀」，並指出，「台灣相關問題應通過對話和平解決」。她也表達了日台關係是「基於承認中華人民共和國是中國唯一合法政府」的1972年《日中聯合聲明》的態度。

關於防衛費增額，報導稱，高市早苗指出，鑑於俄烏衝突以及中朝俄三國加強合作等，「日本將不斷反覆探討必要的戰略及防衛裝備的應有方式」。

關於外交方針，她明確表示將以日美同盟為基礎，繼承安倍政權推進的「自由開放的印度太平洋（FOIP）」，並契合時代使其發展。

