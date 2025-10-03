捷克國會大選 民眾關注住房議題、對烏克蘭立場

捷克國會大選將登場，中央社記者走訪布拉格街頭，訪問各年齡層民眾對選舉的看法。許多選民表示，生活成本過高、租房困難是他們的首要問題。此外，政黨候選人的誠信、對烏克蘭的立場，以及對媒體自由的態度，也影響其投票決定。

捷克國會大選將在3、4日登場，這場4年一次的選舉，將選出200個眾議院席位，對捷克內政與外交政策具深遠影響。由捷克前總理巴比斯（Andrej Babiš）領導的「不滿公民行動黨」（ANO）目前在民調中領先，被認為有望成為眾議院最大黨。

28歲的David告訴中央社記者，他尚未決定要投給哪位候選人，對他來說，最重要的是住房議題。當今捷克的年輕人要買房或租房都很困難，因此希望看到更便宜、可負擔的居住選項。

David表示，他也關注政黨對烏克蘭的支持，這同時是他投票時考量的關鍵因素。

70歲的Tibor表示，現任政府、政黨與總理無法好好治理，因此物價持續上漲，「在這裡生活真的非常昂貴。」對年輕人來說，電價過高、租屋困難，而對退休族來說情況同樣艱難。

他以自身為例分享，退休金每月僅1萬克朗（約新台幣1.4萬元），卻要花一半在房租上，再加上電費等支出，生活壓力沉重。

Tibor批評，目前捷克的生活水準遠低於德國，並指出，匈牙利的電費比捷克便宜3倍，斯洛伐克則便宜2倍，凸顯捷克的生活成本問題。他期待將有新的政黨與總理上台，並相信「不滿公民行動黨」（ANO）當選後，能降低捷克的物價。

19歲的Max則認為，ANO黨名聲不佳，領袖巴比斯被認為是「說謊者」，並在「潘朵拉文件」中被揭露持有海外房產。雖然ANO黨最初以「反貪腐」為名成立，但實際上卻更加助長貪腐，因為由寡頭所掌控。

Max以匈牙利與斯洛伐克為例，指出在民粹政黨執政後，國家治理品質大幅下降。他擔心巴比斯會試圖改變公共媒體的資金來源，讓政府直接掌控媒體資金，進而影響新聞自由。

69歲的Jan表示，若ANO黨執政，可能終止對烏克蘭的軍事援助如「彈藥倡議」，甚至允許帶有宣傳性質的媒體在捷克自由運作，這個走向對國家安全很危險。

Jan特別點名巴比斯的利益衝突問題。「他必須在『做生意』或『從政』之間做出選擇。不能兩者兼顧。生意與政治混在一起不好。」

他還提到，巴比斯涉及在捷克斯洛伐克共產時期，擔任秘密警察的爭議，這使他的誠信備受質疑。

談及捷克的未來，Jan憂心若ANO獲勝，國家可能走向與匈牙利、斯洛伐克相似的道路，雖然名義上仍在北約，但將伴隨嚴重的貪腐與媒體控制。他直言，商人不該同時掌握政治權力，否則捷克的民主與自由將面臨重大威脅。