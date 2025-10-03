巴西毒酒危機釀8死 衛生部追查中毒成因

巴西爆發甲醇毒酒危機，震撼全國。衛生部證實已通報59起中毒案例，其中11例確認，至少8人死亡。事件集中於聖保羅州與培南布可州，並擴及巴西利亞聯邦特區，引發對酒精飲品安全的高度關注。

衛生部長帕迪利亞（Alexandre Padilha）呼籲民眾提高警覺，並強調政府將加強監管與教育。目前尚不清楚甲醇來源是否為製程失誤或刻意添加，調查仍在進行中。

綜合CNN巴西新聞網等媒體報導，甲醇是一種工業用酒精，常見於清潔劑與燃料中，外觀與乙醇相似，但在人體內會代謝為甲醛與蟻酸，具高度毒性。攝入後可能導致噁心、頭痛、腹痛、視力模糊、失明、抽搐、昏迷，甚至死亡，症狀通常在12至24小時後出現，容易被誤認為宿醉或其他疾病，延誤治療。

目前中毒案例多與烈酒如伏特加、琴酒、威士忌等蒸餾酒有關。專家指出，蒸餾過程若未妥善分離初段與尾段，甲醇濃度可能偏高。若製程不當或刻意添加甲醇以降低成本，風險更高。

巴西化學委員會（CFQ）顧問利馬（Ubiracir Lima）表示，若製程合規，甲醇含量極低；但若製程失誤或非法添加，就可能導致中毒。

葡萄酒與啤酒屬於發酵酒，在自然釀造過程中可能產生微量甲醇，源自原料中的果膠（如葡萄皮或穀物）。但合法廠商會遵守農業部規定的甲醇含量上限，風險極低。

利馬強調，選擇有監管、有合格員工的酒廠產品至關重要。事故雖可能發生，但可大幅降低風險。

巴西衛生部已啟動緊急應對措施，包括擴大藥用乙醇庫存，作為甲醇中毒的解毒劑；緊急採購5000份治療劑量；指導604家藥局生產藥用乙醇。

由於巴西尚無甲醇專用解毒劑福美加（美克福，Fomepizole）註冊，部分醫院僅能使用靜脈注射乙醇或進行血液透析。

巴西知名饒舌歌手Hungria Hip Hop（本名 Gustavo daHungria Neves）因疑似甲醇中毒住進巴西利亞Star醫院加護病房，症狀包括頭痛、噁心、視力模糊與酸中毒，目前仍在調查中。