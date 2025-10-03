快訊

別人賞月！中秋四生肖要「躲月」...蛇恐破財、這動物帶糯米擋煞

苗栗男同地點隨機殺人 10年前受害大學生：當時傷口再往上就到頸動脈

會不會有國慶颱？ 粉專曝準「哈隆」颱風路徑「天女散花」變數大

捷克大選 總統帕維爾：維護國家安全 不受俄國擺佈

中央社／ 布拉格2日專電

捷克國會大選將登場，總統帕維爾在電視演說中表示，這次選舉攸關重大，如今比以往任何時候，更需要一個能保障國家安全、維護主權，不讓捷克淪為俄羅斯擺布的政府。

帕維爾（Petr Pavel）在國會大選登場前3天，在捷克電視台發表約5分鐘演講。他表示，幾乎每次國會選舉前，都會聽到這是轉捩點，是國家歷史上最重要的一次選舉。儘管他不會這麼說，「但這次選舉確實攸關重大，因歐洲與世界的安全局勢正在惡化，同時許多我們直到最近還認為理所當然的確定性正逐漸消失。」

他強調，捷克需要一個能持續保障國家安全的政府。今天捷克之所以安全，是因為堅定地立足於歐盟與北約。「我們需要一個在民主國家共同體中維護我們主權的政府，而不是讓我們受制於俄羅斯，以及受它試圖在中東歐恢復勢力範圍所影響。那將會對我們的自由、安全與經濟繁榮造成根本性的影響。」

他表示，投票結束後，他將尊重選民透過選舉結果所表達的意志，並在組建內閣時依照憲法程序行事。「我將致力於推動建立一個穩定而有能力的政府。我會呼籲未來的總理不要讓我們的安全受到威脅。」

他同時強調，自己不是最後的「救援者」，不會為任何一方推翻選舉結果，或為另一方加以挽救。未來內閣的組成，最終決定權在選民。

對於尚未決定投票的選民，帕維爾呼籲務必行使投票權。帕維爾表示，有些人可能覺得沒有合適的選擇，每個選項都有讓人不滿意的地方，因世界並不完美，不能期待某個政黨或政治人物能滿足所有的期望，只能盡量靠近。

帕維爾表示，選民若對名單上某些排名靠前的候選人有意見，就利用選擇權，來決定給予誰機會。如果不投票，就等於讓別人替你決定，甚至替你的人生做決定。

此外，帕維爾批評社群媒體上在選前流傳的謠言，稱選舉結果被操縱。他強調，選舉過程公正透明，並由數十萬名各參選政黨提名的公民直接參與並監督的選舉委員會進行。

帕維爾最後感謝捷克人民行使投票權，「為我們的國家、我們的民主、我們的自由與我們的安全，盡一份心力。」

帕維爾 捷克

延伸閱讀

2028總統大選取代賴清德最可能人選？ 陳其邁低調這樣說

暌違10年 北京故宮展出張擇端《清明上河圖》

好讀周報／翠玉白菜捷克特展「與主人同框」…傳為珍妃姊姊的嫁妝 國寶添人味

不排除恐攻！翠玉白菜赴捷克展出遭恐嚇 故宮呼籲：盼各界尊重文化

相關新聞

贖罪日當天 英國猶太會堂遭恐攻至少3死

英國曼徹斯特克朗普索爾「希頓公園希伯來會堂」二日遭一名男子襲擊，嫌犯駕車在這座猶太會堂外衝撞人群，再持刀刺人，被獲報趕來...

陸十一黃金周旅遊新浪潮 Z世代日本觀光的「3不」路線

中國大陸十一黃金周登場，日本成為最熱門的海外旅遊地。根據Airbnb與Booking.com最新數據，中國Z世代旅客「不群聚、不爆買、不走熱門路線」，而是偏好獨自旅行與地方探索。福岡、伊豆等地搜尋量暴增，甚至有中國半導體顧問因台積電到熊本出差，順勢展開豚骨拉麵與燒鳥的個人旅行。這群旅客正在改寫日本觀光地圖，可讓台灣人重新思考「誰在走地方、誰在看日本」。

捷克大選 總統帕維爾：維護國家安全 不受俄國擺佈

捷克國會大選將登場，總統帕維爾在電視演說中表示，這次選舉攸關重大，如今比以往任何時候，更需要一個能保障國家安全、維護主權...

珍古德6月才訪台 勉眾人「每天都能做出改變」

英國著名黑猩猩保育專家珍古德昨辭世。珍古德生前曾多次來台交流，不僅和長榮大學合作，創建環境教育國際實驗學院及永續發展國際...

為環保踏遍全球 「黑猩猩之母」珍古德91歲辭世

從事黑猩猩田野研究獲得重大突破成果、足跡踏遍全球的動物保育專家兼環保倡議人士珍古德（Jane Goodall），在美國巡...

川普釋混合訊號 專家：陸恐認為美對台承諾打折

有美國前官員表示，一月回任的川普政府對台立場至今仍不夠明確，甚至釋出混合訊號，恐使北京解讀為美國降低對台承諾。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。