捷克大選 總統帕維爾：維護國家安全 不受俄國擺佈

捷克國會大選將登場，總統帕維爾在電視演說中表示，這次選舉攸關重大，如今比以往任何時候，更需要一個能保障國家安全、維護主權，不讓捷克淪為俄羅斯擺布的政府。

帕維爾（Petr Pavel）在國會大選登場前3天，在捷克電視台發表約5分鐘演講。他表示，幾乎每次國會選舉前，都會聽到這是轉捩點，是國家歷史上最重要的一次選舉。儘管他不會這麼說，「但這次選舉確實攸關重大，因歐洲與世界的安全局勢正在惡化，同時許多我們直到最近還認為理所當然的確定性正逐漸消失。」

他強調，捷克需要一個能持續保障國家安全的政府。今天捷克之所以安全，是因為堅定地立足於歐盟與北約。「我們需要一個在民主國家共同體中維護我們主權的政府，而不是讓我們受制於俄羅斯，以及受它試圖在中東歐恢復勢力範圍所影響。那將會對我們的自由、安全與經濟繁榮造成根本性的影響。」

他表示，投票結束後，他將尊重選民透過選舉結果所表達的意志，並在組建內閣時依照憲法程序行事。「我將致力於推動建立一個穩定而有能力的政府。我會呼籲未來的總理不要讓我們的安全受到威脅。」

他同時強調，自己不是最後的「救援者」，不會為任何一方推翻選舉結果，或為另一方加以挽救。未來內閣的組成，最終決定權在選民。

對於尚未決定投票的選民，帕維爾呼籲務必行使投票權。帕維爾表示，有些人可能覺得沒有合適的選擇，每個選項都有讓人不滿意的地方，因世界並不完美，不能期待某個政黨或政治人物能滿足所有的期望，只能盡量靠近。

帕維爾表示，選民若對名單上某些排名靠前的候選人有意見，就利用選擇權，來決定給予誰機會。如果不投票，就等於讓別人替你決定，甚至替你的人生做決定。

此外，帕維爾批評社群媒體上在選前流傳的謠言，稱選舉結果被操縱。他強調，選舉過程公正透明，並由數十萬名各參選政黨提名的公民直接參與並監督的選舉委員會進行。

帕維爾最後感謝捷克人民行使投票權，「為我們的國家、我們的民主、我們的自由與我們的安全，盡一份心力。」