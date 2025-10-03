曼徹斯特猶太會堂恐攻案 警稱犯嫌為敘利亞裔英公民

英國曼徹斯特一座猶太會堂今天發生奪命襲擊案，警方已定調為恐怖攻擊，並公布犯嫌是一名35歲敘利亞裔英國公民。

今天上午在曼徹斯特市一座猶太會堂外，一輛汽車在不規則行進後，向人群衝撞，駕駛人並下車以刀子攻擊刺傷路人。

在猶太會堂守衛和部分信眾合力抵抗下，行凶者未能闖入會堂造成更多傷亡，但仍有2名猶太民眾因遇襲死亡，4人受重傷在醫院接受治療。

美聯社報導，大曼徹斯特警察局（GreaterManchester Police）隨後透過聲明公布這名男性犯嫌名叫夏邁（Jihad Al-Shamie），他已遭警方開槍擊斃。

警方同時表示，另有3人因涉嫌委託、籌備或煽動恐怖主義行動而被捕，包括兩名30多歲男性及一名60多歲女性。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）在針對曼徹斯特事件召開內閣緊急應變會議後，在首相府發表聲明指出，有個卑鄙可憎的人對猶太人發動恐怖攻擊，只因為他們是猶太人；他將盡一切所能保證英國猶太社群安全，包括在相關機構和建築物周邊加強維安警力。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，以色列與英國猶太社群同感哀痛。

他說：「我們的心與遇害者家屬同在，並祈願傷者早日康復。正如我在聯合國（UN）警告過的：面對恐怖主義時軟弱，只會帶來更多恐怖主義，唯有力量與團結才能擊敗它。」

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）則稱這起事件令他感到「震驚」，並強調針對宗教社群的犯罪行為「極其惡劣」。

圖克在社群平台X寫道：「宗教或信仰自由對我們人類很重要，必須加以捍衛。」