以色列攔截加薩援助船隊 全球多地掀抗議

中央社／ 巴塞隆納/羅馬2日綜合外電報導

以色列部隊攔截一支航向加薩走廊的人道援助船隊後，全球多地今天紛紛舉行聲援巴勒斯坦人的示威，歐洲則出現抗議者封路砸店的情況。

路透社報導，以色列武裝士兵登上約40艘試圖突破以國海軍封鎖、向加薩運送援助物資的船隻，並逮捕了400多名外籍挺巴人士，其中包括瑞典「環保少女」童貝里（Greta Thunberg），以色列因此面臨國際社會譴責。

在西班牙大城巴塞隆納，抗議者砸碎店家和餐廳的窗戶，或是噴上反以色列的口號，包括星巴克、漢堡王、家樂福的門市都遭殃。抗議民眾指控它們是以色列攻擊加薩的共犯。

參與遊行的阿薩霍馬拉斯（Akram Azahomaras）說，「這些抗議是我們唯一能做的」，但她認為砸店只會造成反效果，「我們需要和平進行，用言語，而非動手動腳」。

義大利，影片顯示學生們占據米蘭大學、羅馬大學等大學的校園，並用汽車輪胎擋住波隆那大學的通道。媒體報導，杜林有數百人封鎖了這座城市的環狀公路。

羅馬醫護及藥劑師等人員預計舉行一場快閃活動。主辦單位表示，他們將打開手電筒和手機閃光燈，同時宣讀在加薩遇難的1677名醫護人員的名字。

義大利工會呼籲舉行總罷工，藉此聲援加薩援助船隊，預計全國各地將舉行100多場遊行或集會。

義大利防長克羅塞托（Guido Crosetto）則批評一些抗議民眾引發混亂。他在社群平台X寫道：「真的有人相信，在義大利封鎖一座車站、一處機場、一條高速公路，或者摧毀一家店，會帶給巴勒斯坦人民慰藉嗎？」

除了上述城市，愛爾蘭都柏林、法國巴黎、德國柏林、瑞士日內瓦合計也有數以千計的抗議者走上街頭，譴責以色列攔截援助船隊。

阿根廷布宜諾斯艾利斯、墨西哥的墨西哥市、巴基斯坦喀拉蚩、土耳其伊斯坦堡也舉行了相關集會。

2023年10月7日，統治加薩的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）襲擊以色列，以色列隨後開始進攻加薩。

以色列統計，哈瑪斯的襲擊一共造成約1200人死亡，另有251人被挾為人質帶回加薩。而根據巴勒斯坦當局的說法，加薩戰爭已造成超過6萬6000人死亡。

