埃及外交部長：哈瑪斯不會在加薩未來扮演任何角色

在以巴衝突中扮演關鍵調解人角色的埃及外交部長阿布德拉提（BadrAbdelatty）今天表示，哈瑪斯（Hamas）不會在加薩未來扮演任何角色。

這番言論出現在哈瑪斯考慮回應美國總統川普提出的和平方案之際。該方案已獲得以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）公開支持。

阿布德拉提在巴黎一場會議上說：「哈瑪斯未來沒有任何角色。」

他強調：「這點在我們阿拉伯人、穆斯林之間，都已有充分共識，就連哈瑪斯內部人士也非常清楚，他們之後沒有任何角色，這是事實。」

不過他也補充說：「我們不應給任何一方藉口，讓他們以哈瑪斯為托詞，進行每天這麼瘋狂的平民屠殺行動。」

「這是一場正在進行的種族清洗與種族滅絕。夠了，真的夠了。」