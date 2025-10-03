埃及外交部長：哈瑪斯不會在加薩未來扮演任何角色
在以巴衝突中扮演關鍵調解人角色的埃及外交部長阿布德拉提（BadrAbdelatty）今天表示，哈瑪斯（Hamas）不會在加薩未來扮演任何角色。
這番言論出現在哈瑪斯考慮回應美國總統川普提出的和平方案之際。該方案已獲得以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）公開支持。
阿布德拉提在巴黎一場會議上說：「哈瑪斯未來沒有任何角色。」
他強調：「這點在我們阿拉伯人、穆斯林之間，都已有充分共識，就連哈瑪斯內部人士也非常清楚，他們之後沒有任何角色，這是事實。」
不過他也補充說：「我們不應給任何一方藉口，讓他們以哈瑪斯為托詞，進行每天這麼瘋狂的平民屠殺行動。」
「這是一場正在進行的種族清洗與種族滅絕。夠了，真的夠了。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言