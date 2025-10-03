快訊

綠色和平：小琉球、澎湖南方四島 珊瑚衰退嚴重

委內瑞拉防長：偵獲5架美戰機逼近委國海岸

中央社／ 卡拉卡斯2日綜合外電報導

委內瑞拉國防部長帕屈諾今天表示，委國偵獲5架美國戰鬥機在其海岸附近飛行，兩國關係更趨緊張。華府之前已下令在該地區大規模集結海軍。

法新社報導，帕屈諾（Vladimir Padrino）在一場電視演說中表示，委內瑞拉防空系統及國內最大機場的追蹤系統「偵獲5架以上…戰鬥機」，這些戰機「膽敢接近委內瑞拉海岸」。

帕屈諾並稱，美國戰機在委內瑞拉附近飛行是「挑釁」、「對我國國安的威脅」。

美國總統川普（Donald Trump）上個月派出10架F-35戰機前往加勒比海的美國屬地波多黎各，此舉為美軍在該地區30多年來最大型部署行動的一環。

川普也調派8艘軍艦和一艘核潛艦前往該地區，並稱這項行動是為了打擊加勒比海上販運毒品至美國的行徑。

委內瑞拉左翼獨裁總統馬杜洛（Nicolas Maduro）則指控川普暗中嘗試推翻委國政權。

最近幾週，美軍炸毀至少3艘他們口中的運毒船，造成至少14人死亡。

