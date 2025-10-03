聽新聞
珍古德6月才訪台 勉眾人「每天都能做出改變」
英國著名黑猩猩保育專家珍古德昨辭世。珍古德生前曾多次來台交流，不僅和長榮大學合作，創建環境教育國際實驗學院及永續發展國際學位學程，還運用唐獎研究補助經費，在台北成立珍古德實驗教育機構。今年六月最後一次訪台時，更勉勵大家「每一個人、每一天，都能做出改變。」
賴清德總統昨也在臉書上發文回憶自己在台南市長任內和珍古德的互動。賴清德表示，曾和珍古德漫步在二仁溪畔。珍古德分享，希望從上游開始，一路到出海口，都有守護這條河川的天使。
賴清德說，今年六月，珍古德再度回到台灣，與年輕人對談，鼓勵大家不要放棄前進的希望。相信台灣雖小，卻是珍古德留下許多故事、回憶的所在。
台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏回顧，廿多年前採訪過珍古德，她對動物及環境付出行動的精神與毅力，充滿堅定與溫柔的能量。
台灣友善動物協會表示，珍古德不僅是科學家，更是一位行動者，除了珍古德學院、根與芽教育計畫外，也致力於保護棲地、恢復生態、喚醒年輕世代對自然與動物的尊重。她甚至出版過純素料理書，鼓勵世人減少肉類消費。
「黑熊媽媽」屏科大野生動物保育研究所教授黃美秀表示，珍古德的地球救援任務已了，她為這時代提供保育典範，後輩將持續努力。
