聽新聞
0:00 / 0:00

為環保踏遍全球 「黑猩猩之母」珍古德91歲辭世

聯合報／ 記者顏伶如、盧思綸／綜合報導
被譽為「黑猩猩之母」的動物保育專家兼環保倡議人士珍古德（Jane Goodall）於一日辭世，享耆壽九十一歲。美聯社
被譽為「黑猩猩之母」的動物保育專家兼環保倡議人士珍古德（Jane Goodall）於一日辭世，享耆壽九十一歲。美聯社

從事黑猩猩田野研究獲得重大突破成果、足跡踏遍全球的動物保育專家兼環保倡議人士珍古德（Jane Goodall），在美國巡迴演講途中，一日在加州因自然原因過世，享耆壽九十一歲。

珍古德一日原定跟一群師生見面，為洛杉磯地區遭野火侵襲的災區展開種植五千棵樹木計畫。在巴沙迪那南加州國際高中舉行的植樹活動開始前，主辦單位得知珍古德去世，活動發言人馬里諾對美聯社表示，現場舉行默哀後，第一棵樹便以紀念珍古德的名義種下。

珍古德以黑猩猩研究改寫動物行為學，同時長年投入環境教育與公益行動。美聯社
珍古德以黑猩猩研究改寫動物行為學，同時長年投入環境教育與公益行動。美聯社

10歲買的書 種下赴非洲夢想

一九三四年出生於倫敦的珍古德曾說，幼年時期，還不太會走路就開始關注動物。十歲那年，珍古德第一次購買的書是作家巴勒斯寫的「人猿泰山」。當時她便下定決心，長大後要到非洲跟野生動物一起生活。

珍古德十八歲時進修秘書課程，打兩份工。一九五七年獲邀到肯亞農場旅行，在奈洛比自然歷史博物館遇到知名人類學家暨古生物學家利基，利基聘她擔任助理秘書。任職三年後，雖然珍古德沒上過大學，利基詢問她是否有興趣到坦尚尼亞研究黑猩猩。

黑猩猩研究 改寫動物行為學

研究工作一開始充滿挑戰，珍古德曾因感染瘧疾生病數周。她後來終於取得動物的信任，一九六○年秋季發現名叫「大衛灰鬚」的黑猩猩拿著樹枝製成的工具從巢穴中釣出白蟻，推翻只有人類才會製作並使用工具的想法。

珍古德也發現黑猩猩跟人類一樣有開心、喜悅、悲傷、恐懼等情緒，後來還發現黑猩猩會捲入類似戰爭的行為，一九八七年她還觀察到一隻黑猩猩收養了非近親的一隻三歲黑猩猩孤兒。

珍古德以黑猩猩研究改寫動物行為學，被譽為「黑猩猩之母」，同時長年投入環境教育與公益行動，是人類史上最有影響力的環保人士之一。

珍古德逝世前最後一次公開現身是在上周的紐約「富比士永續領袖峰會」。她表示，現在大家似乎太沉迷於科技，以至於忘記我們不僅是自然界的一部分，我們本身也是動物。我們和其他所有動物一樣，仰賴從自然界獲得乾淨的空氣、水、食物、衣服等一切，而我們卻正在毀滅地球。

珍古德 黑猩猩 生態保育 環保 人猿泰山 非洲

延伸閱讀

黑猩猩之母「珍古德」 演講途中91歲辭世

黑猩猩研究的女性先驅：珍古德的傳奇人生（1934－2025）

影／「黑猩猩之母」珍古德逝世！生前最後訪談曝光 批川普政府1事

2025 聯經人文年會直擊：文化不是點綴，而是理解人類的根本途徑

相關新聞

高市早苗成自民黨總裁選舉「一點紅」 日本會迎來首位女首相嗎？

日本首相石破茂上任不到一年便宣布辭職，本屆角逐自民黨總裁的除了高市早苗外，另有4人，分別是：農林水產大臣小泉進次郎、前黨幹事長茂木敏充、現任官房長官林芳正以及前經濟安保大臣小林鷹之等。

珍古德6月才訪台 勉眾人「每天都能做出改變」

英國著名黑猩猩保育專家珍古德昨辭世。珍古德生前曾多次來台交流，不僅和長榮大學合作，創建環境教育國際實驗學院及永續發展國際...

為環保踏遍全球 「黑猩猩之母」珍古德91歲辭世

從事黑猩猩田野研究獲得重大突破成果、足跡踏遍全球的動物保育專家兼環保倡議人士珍古德（Jane Goodall），在美國巡...

贖罪日當天 英國猶太會堂遭恐攻至少3死

英國曼徹斯特克朗普索爾「希頓公園希伯來會堂」二日遭一名男子襲擊，嫌犯駕車在這座猶太會堂外衝撞人群，再持刀刺人，被獲報趕來...

川普釋混合訊號 專家：陸恐認為美對台承諾打折

有美國前官員表示，一月回任的川普政府對台立場至今仍不夠明確，甚至釋出混合訊號，恐使北京解讀為美國降低對台承諾。

不甩抗議 陸海調船3度駛入日經濟海域

在日本政府透過外交管道向大陸提出抗議後，鹿兒島縣奄美大島近海日本專屬經濟區（ＥＥＺ）內一日再現大陸海洋調查船，並向海中投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。