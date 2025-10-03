川普釋混合訊號 專家：陸恐認為美對台承諾打折

有美國前官員表示，一月回任的川普政府對台立場至今仍不夠明確，甚至釋出混合訊號，恐使北京解讀為美國降低對台承諾。

總部在華府的智庫「全球台灣研究中心」（ＧＴＩ）一日以「國際系統變動之下的美台關係新時代」為題舉辦年度座談會，邀學者專家對台灣議題發表看法。

對美國總統川普第二任的對台態度，五角大廈前印太事務助理部長瑞特納形容為好壞參半。

瑞特納說，一方面川普政府中有官員堅信美國對台灣關係法的承諾和美國在印太扮演的角色，但一方面外界也看到令人擔憂的表現，包括川普政府不鼓勵或阻止賴清德總統出訪過境美國，且有報導稱，川普日前取消執行援台的總統撥款權（ＰＤＡ）。

瑞特納還說，美國強化台灣國防與韌性的援助力道看來出現減少或放緩，川普一日也又一次在社群媒體發文，表達期待和中國大陸國家主席習近平於今秋會面；不過川普政府近來也對中企祭出相當嚴厲的新出口管制。

瑞特納認為，如此不明確的狀態恐使北京解讀為美國對台承諾打折，甚至恐促使北京在「灰色地帶」測試華府態度。

對預定十月底、十一月初在南韓慶州亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會談場邊舉行的「川習會」，ＧＴＩ研究員科瓦萊夫斯基分析，習近平旨在使川普對台灣議題發言，無論要求美國表態不支持台獨，或要求美國表態不會協防台灣，中方皆希望從美方取得能發揮的題材，為美台關係注入不確定因素。

科瓦萊夫斯基指，中國並非真的要與美國在台灣議題上達成協議，而是希望川普能發表聲明，讓中方能操作為美國放緩對台支持力道。