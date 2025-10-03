聽新聞
范斯喊話民主黨：政策分歧都可以談 先讓政府開門

聯合報／ 記者陳熙文、顏伶如、編譯盧思綸／連線報導
美國副總統范斯。美聯社
美國副總統范斯。美聯社

美國副總統范斯一日向民主黨喊話，兩大黨可協商醫療照護政策，但須先讓斷炊的聯邦政府重新開門，這也是總統川普的期待。

美國聯邦參議院九月卅日晚間表決短期延長撥款法案，投票結果為五十五票贊成、四十五票反對，未能跨越六十票門檻，因此確定撥款中斷，聯邦政府一日即關門。

范斯宣稱，與川普正和兩黨參議員協商，有民主黨籍參議員私下坦言不同意因兩黨政策分歧而使政府關門，川普政府正和這些議員對話；參院九月卅日投票時，就有三位民主黨籍參議員倒戈，對短期延長撥款法案投贊成票，只要再獲五位參議員支持，該法案就能過關。

范斯說，這是川普政府正聚焦的任務；只要有助重新開門，願與參院少數黨（民主黨）領袖舒默或任何民主黨籍參議員會面。

范斯聲稱，部分立場較溫和的民主黨人已有點退縮，因兩黨政策分歧而使政府關門，也不符民主黨的行事作風；這是民主黨首次以政府關門作為要脅，交換執政的共和黨同意民主黨政策，川普政府不會讓他們得逞。

作為反制措施，川普一日決定凍結撥給親民主黨州的二六○億美元資金，包括撥給兩位國會民主黨領袖選區紐約市一八○億美元的交通運輸工程，以及撥給含加州和伊利諾州的十六個民主黨州八十億美元綠能計畫。

白宮表明，聯邦雇員這次不像以前只是放無薪假，剛好利用關門縮編政府。由於參院二日因猶太教贖罪節休會，故政府關門至少持續至三日。紐約時報一日報導說，此次的政府關門帶有懲罰意味，凸顯財政僵局風險與川普恐利用政府癱瘓報復政敵。

