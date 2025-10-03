聽新聞
贖罪日當天 英國猶太會堂遭恐攻至少3死

聯合報／ 編譯羅方妤／綜合報導
英格蘭西北部曼徹斯特克朗普索爾希頓公園猶太會堂，2日發生汽車衝撞與持刀攻擊事件。圖為事發後，猶太社區成員安慰彼此。美聯社
英格蘭西北部曼徹斯特克朗普索爾希頓公園猶太會堂，2日發生汽車衝撞與持刀攻擊事件。圖為事發後，猶太社區成員安慰彼此。美聯社

英國曼徹斯特克朗普索爾「希頓公園希伯來會堂」二日遭一名男子襲擊，嫌犯駕車在這座猶太會堂外衝撞人群，再持刀刺人，被獲報趕來處理的警察當場開槍擊斃，警方表示至少兩名受害者死亡，三人命危，並宣稱這是一起恐攻事件。

曼徹斯特警方說，他們在當地時間二日早上九時卅一分報案，表示有人在該猶太會堂外駕車衝向群眾，且有一名男子被刺傷。警方幾分鐘後趕到，開槍擊斃行凶男子。

英國天空新聞指出，在社群媒體流傳的影片顯示，一名圍觀者稱「嫌犯身上有炸彈」，「他要引爆自己，他正試圖按下按鈕」，隨後傳出槍響，嫌犯應聲倒地。ＢＢＣ公布嫌犯稍早在現場的照片顯示，此人是一名留著大鬍子的光頭男子，腰間綁著疑似自殺炸彈腰帶的裝置。

警方說，嫌犯中槍後，他身上的「可疑物品」存在安全問題，因此警方出動防爆小組至現場處理，並確認行凶男子已死亡。

案發當日是猶太教一年中最神聖的節日「贖罪日」。猶太人會禁食並停止工作，到猶太會堂進行禁食禱告。攻擊發生時許多民眾在會堂內禱告，凶嫌試圖闖入。ＢＢＣ報導，目擊者加雷斯表示，自己看到一個男人持刀「猛刺附近一棟建築的窗戶，試圖闖入，警方很快趕到，他們警告這名男子幾次，男子不聽，警方就對他開槍」。

英國首相施凱爾發表聲明說，對此案「感到震驚，此事發生在猶太教最神聖的贖罪日，這讓這件事變得更恐怖。我的心與所有受襲擊影響者的家屬同在。」

施凱爾原本在丹麥首都哥本哈根出席歐盟領袖峰會，此案發生後他隨即啟程返國舉行內閣緊急會議。

此案發生的區域住著許多正統猶太教徒。由於以色列哈瑪斯在加薩持續兩年的戰爭導致緊張局勢持續，當地猶太社區早已瀰漫不安情緒。

猶太 英國 炸彈 槍擊 施凱爾 恐攻 以色列 哈瑪斯

相關新聞

高市早苗成自民黨總裁選舉「一點紅」 日本會迎來首位女首相嗎？

日本首相石破茂上任不到一年便宣布辭職，本屆角逐自民黨總裁的除了高市早苗外，另有4人，分別是：農林水產大臣小泉進次郎、前黨幹事長茂木敏充、現任官房長官林芳正以及前經濟安保大臣小林鷹之等。

范斯喊話民主黨：政策分歧都可以談 先讓政府開門

美國副總統范斯一日向民主黨喊話，兩大黨可協商醫療照護政策，但須先讓斷炊的聯邦政府重新開門，這也是總統川普的期待。

川普釋混合訊號 專家：陸恐認為美對台承諾打折

有美國前官員表示，一月回任的川普政府對台立場至今仍不夠明確，甚至釋出混合訊號，恐使北京解讀為美國降低對台承諾。

不甩抗議 陸海調船3度駛入日經濟海域

在日本政府透過外交管道向大陸提出抗議後，鹿兒島縣奄美大島近海日本專屬經濟區（ＥＥＺ）內一日再現大陸海洋調查船，並向海中投...

教宗抨擊川普移民政策 與保守派天主教徒蜜月期告終

新任羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）5月當選後，因擁抱前任教宗方濟各（Pope Francis）所迴避...

