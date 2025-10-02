北京曲解聯大2758決議 拉丁美洲國會議員首見串連反制

中央社／ 倫敦2日專電

北京曲解1971年聯合國大會第2758號決議，將決議與「一中原則」錯誤扣連，企圖藉此壓縮台灣的國際參與空間並進一步將台灣海峽情勢「內政化」，但遭遇拉丁美洲國會議員首度串連齊聲反對。

來自巴拿馬、哥倫比亞、玻利維亞、巴拉圭、烏拉圭總計19位國會議員今天發布聯合聲明，預告他們將各自在本國國會推動通過決議，內容擬強調聯大2758號決議未確立「一中原則」的國際法地位，而主要是確立中華人民共和國在聯合國代表「中國」的權利；以及沒有任何法律細節足以妨礙台灣參與國際組織。

此外，議員擬推動通過的國會決議也將強調，聯大2758號決議無關各國就對台關係所作的自主選擇，並將提到台灣2350萬人未能有效參與聯合國機構，而這個問題必須趕緊改正。

根據聲明，議員在各自國會推動通過決議、聲援台灣有權參與聯合國體系，這只是反制北京曲解、濫用聯大2758號決議的第一步。

簽署聯合聲明的拉美國家國會議員皆為以對北京立場強硬著稱的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）成員。IPAC目前有290位成員，來自全球43個國家及區域議會。

IPAC在玻利維亞的共同主席、國會議員羅培茲（Centa Rek Lopez）告訴中央社，這項聲明對拉丁美洲而言，是「歷史性的里程碑」；這是來自拉丁美洲各地的國會議員首次齊聲一致申明，聯大第2758號決議未斷絕台灣參與聯合國體系的權利，也未決定台灣人民的未來。

羅培茲指出，聯合聲明彰顯，當事情攸關自由、民主、代表權等重大根本議題時，拉丁美洲不會保持沉默。

IPAC在巴拿馬的共同主席柯恩（Manuel Cohen）則向中央社表示，IPAC的聲明旨在防止對拉美各國主權的外來不公平干預；各國有權自主決定與台灣的關係。聲明也強調應盡快解決台灣2350萬人在聯合國體系缺乏代表權的問題。

柯恩說，各國議員合作促進落實的，正是更具包容性，立基於權利、民主和全球合作的國際秩序。

聯合聲明並指出，聯大第2758號決議未確立中華人民共和國對台灣的主權，也未就台灣未來在聯合國的地位、以及台灣對聯合國機構和其他國際組織的參與作出決定。

