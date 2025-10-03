聽新聞
不甩抗議 陸海調船3度駛入日經濟海域

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

日本政府透過外交管道向大陸提出抗議後，鹿兒島縣奄美大島近海日本專屬經濟區（ＥＥＺ）內一日再現大陸海洋調查船，並向海中投放疑似管道設備。這是四天內該船第三度在該海域展開海洋調查行動，引發關注。

日本共同社報導，日本第十管區海上保安總部（鹿兒島）一日發布消息稱，在上開ＥＥＺ內發現大陸船隻「向陽紅廿二」朝海中投入類似管道的物體，似乎在進行海洋調查。該處位於奄美大島以西約三九五公里海域。

日方表示，海保巡邏船於一日早晨六點五十五分前後發現中方船隻，該船於當日下午四點十分，跨過日中地理上的中間線，進入中方一側，總停留時間約九小時。

此前九月廿八日及卅日，同艘船也被日方發現在附近ＥＥＺ海域內，伸入疑似電線和管道的物體，兩次分別停留三點五小時、六點五小時，日本海保巡邏船皆通過無線電要求其停止活動。

日本內閣官房長官林芳正九月廿九日表示，日本已向大陸政府提出抗議，在未經日本同意下於該區域進行海洋科學研究，無法接受，要求中方立即停止。不過，「向陽紅廿二號」持續在該海域海洋調查。

在大陸船隻第三度駛入ＥＥＺ後，林芳正二日重申，日方已經提出了抗議，日方通過外交管道向中方表示「無法接受未獲我國同意的海洋科學調查，極其遺憾」，並要求立即停止活動。

公開資料顯示，「向陽紅廿二號」是大陸首艘三千噸級大型浮標作業船，於二○一八年九月下水，具備收放直徑十公尺、自重六十噸大型海洋監測浮標的能力。該船續航力達一萬海里，可以連續在海上活動六十天，具備全球航行能力，讓大陸海洋監測範圍朝太平洋、印度洋拓展。

大陸自媒體「島鏈縱覽」一日發文指出，奄美大島周邊海域是連接東海與太平洋的重要海上通道，不僅是國際商船與海軍艦艇的常用航線，還蘊藏著豐富的漁業資源、油氣資源與海底礦產資源，同時也是監測西北太平洋海洋環境、氣象變化的關鍵區域，這次事件是雙方在區域海洋權益與安全利益上的一次博弈。

該文認為，中日存在爭議的原因，在於雙方對ＥＥＺ內海洋調查權限的不同理解，根據「聯合國海洋法公約」，沿岸國在ＥＥＺ內擁有「勘探和開發、養護和管理自然資源」的主權權利，但關於「科學調查」的具體權限，公約並未作出絕對明確的規定，各國通常基於自身利益解讀。

