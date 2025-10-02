教宗抨擊川普移民政策 與保守派天主教徒蜜月期告終

新任羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）5月當選後，因擁抱前任教宗方濟各（Pope Francis）所迴避的傳統做法，並刻意避開分歧嚴重的社會熱點議題，最初令保守派天主教徒印象深刻。

然而，隨著他近日出乎意料地批評美國總統川普（Donald Trump）強硬的移民政策，並質疑這些政策是否符合教會主張尊重生命的教義，他與保守派的蜜月期似乎已經結束。

路透社報導，身為第一位美國籍教宗的良十四世上月30日對記者表示：「一個自稱反對墮胎，卻同意在美國以不人道方式對待移民的人，我不確定這是否算是真正的『尊重生命』立場。」

一些曾讚賞良十四世上任初期謹慎沈默的評論人士，對他批評現任全球保守派領袖川普感到震驚。

前德州主教史崔克蘭（Joseph Strickland），長期以來是方濟各的強烈批評者，先前被前教宗解職，但也曾稱讚過良十四世。他在社群媒體上批評新任教宗「在關於人類生命神聖性及教會道德教導的清晰度上造成了極大混淆」。

曾經批評方濟各、也曾稱讚良十四世的天主教部落格Rorate Caeli也表示不滿：「真受夠教宗受訪了。他應該回歸之前的審慎沈默。」

川普執政團隊先前曾猛烈批評方濟各，但對良十四世則鮮少公開評論，這次也公開反駁。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）表示，她拒絕接受關於美國移民待遇不人道的說法。

梵蒂岡官員及教宗親近人士指出，良十四世對移民議題特別關切，不會因批評聲音而動搖立場。不過，這些爭議恐影響他在就任彌撒中所提出、希望促進全球日益分歧極化的天主教會內部團結的目標。

謹慎內斂的良十四世雖將避免與保守派持續對立，免得讓反對勢力更加鞏固，但他並不打算放棄自身價值觀。

良十四世自傳作者、企鵝智選（Penguin Peru）作家暨唯一曾在他當選後專訪教宗的記者艾倫（EliseAllen）對路透社表示：「他會在某些時刻觸怒美國保守派嗎？答案是肯定的。他們不該為此感到意外。」

曾同時擔任方濟各與良十四世高級顧問的樞機主教切爾尼（Michael Czerny）說，良十四世遵循基督教一世紀領袖聖保祿的教誨：「務要傳道，無論得時不得時。」他告訴路透社：「（良十四世）鼓勵也挑戰每一個地方教會和每一位基督徒，在面對複雜及急迫的議題時，真正活出福音精神。」

良十四世在今年5月當選教宗前，原本並不為國際社會所熟知。他大半生皆投入秘魯傳教工作，艾倫認為，正是在那裡培養了關懷移民及社會議題發聲的志向。

她説：「他了解墮胎議題的重要性，但不會主張那一定比移民議題更加優先。」

方濟各在其12年任期內，長期遭保守派天主教徒不滿。他扭轉以往教宗的華貴儀式，多次限制傳統拉丁彌撒，並開放神職人員在個案判斷下為同志伴侶祝福。

良十四世在當選後首次公開露面時，身穿傳統紅色教宗肩衣（mozzetta），此舉立刻贏得保守派讚許；而方濟各任內從未穿過這項服飾。

此後，良十四世又分別私下會晤了美國樞機主教柏克（Raymond Burke）及幾內亞籍樞機主教賽拉（Robert Sarah），兩人皆為知名的方濟各批評者，並曾因方濟各而失去在梵蒂岡的職務。柏克甚至曾公開形容方濟各主政下的教會是「一艘沒有舵的船」。

良十四世還允許柏克本月稍晚在聖伯多祿大殿舉行拉丁彌撒，這是方濟各任內所禁止的。

教宗良十四世在9月也因為會見一位為美國同志天主教徒服務的知名神父，被部分保守派指責。

專研教會事務的美國學者吉布生（David Gibson）認為，保守派天主教徒過度期待良十四世會全面支持他們的主張。

現任福坦莫大學（Fordham University）宗教與文化研究中心主任的吉布生告訴路透社：「良十四世從來沒有打算做這種事，兩位教宗雖然個性不同，但同樣傳統且屬於中間派。」