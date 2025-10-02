菲律賓強震72死結束搜救 聚焦援助2萬流離失所災民

菲律賓中部宿霧省9月30日晚間受到規模6.9強震侵襲後，菲國當局今天宣布，已結束在當地的搜救工作。地震造成的死亡人數目前為72人，預計不會再攀升，且失蹤者也已尋獲。

路透社報導，工作重心現在轉向援助災民，這場強震成為菲律賓十多年來所遭遇最致命的一場地震。

宿霧島（Cebu）附近海域9月30日晚間發生地震，導致逾2萬人流離失所，300多人受傷。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天視察博哥市（Bogo），這座城市約有9萬居民，是受災最嚴重地區。小馬可仕慰問撤離家園的災民，並指出基礎設施普遍受損，加劇救援作業的困難度。

小馬可仕告訴記者：「我們面臨的困難是缺乏可收容流離失所家庭的地點，因為目前還無法確認避難所的建築結構安全性。」

他說：「我們將確保食品、水跟電力供應無虞，若有需要也會出動發電機。無論民眾需要什麼，我們都會盡力提供。」

許多罹難者死於大樓或住宅倒塌，這些建築若非遭地震本身震倒，就是遭隨後的山崩壓垮。豪雨及斷電也阻礙了救援工作。

菲律賓位於太平洋火環帶（Pacific Ring of Fire），這是自南美洲延伸至俄羅斯遠東地區的火山帶，地震在此地帶頻繁發生。菲國每年遭遇800多次地震。