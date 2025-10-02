快訊

苗栗隨機殺人最新畫面曝光！國小女童遭男勒脖持刀刺 師生驚叫逃竄

苗栗爆隨機砍人 受傷女童「血流不止」衝里長家求救…他曝事發過程

財神爺中秋前來報到！威力彩2.27億頭獎一注獨得 獎落「這縣市」

土耳其5.0地震！建築受地震搖撼、民眾衝上街 暫無傷亡災損通報

中央社／ 伊斯坦堡2日綜合外電報導
土耳其災害與應變管理署（AFAD）表示，最大城市伊斯坦堡外海今天發生規模5.0地震，建築物受地震搖撼，部分民眾急忙衝到街上。 示意圖／美聯社資料照
土耳其災害與應變管理署（AFAD）表示，最大城市伊斯坦堡外海今天發生規模5.0地震，建築物受地震搖撼，部分民眾急忙衝到街上。 示意圖／美聯社資料照

土耳其災害與應變管理署（AFAD）表示，最大城市伊斯坦堡外海今天發生規模5.0地震，建築物受地震搖撼，部分民眾急忙衝到街上。當局指出，該市目前暫無傷亡或災損通報。

路透社引述AFAD報導，地震震央位於伊斯坦堡西南方的馬爾馬拉海（Marmara Sea），該區域有一條斷層帶經過，長期被視為對這座1600萬人口的大城市構成威脅。

伊斯坦堡當局表示，暫未接獲有關這座城市的傷亡或災損通報，並指出緊急應變小組已外出勘查。

地震 伊斯坦堡 土耳其

延伸閱讀

台水：光復大平村配合清淤進度檢修 供水站持續運補

新北平溪山藥評鑑登場 農友展成果、品質獲肯定

花蓮堰塞湖致洪災 金管會拋金融支持措施

花蓮堰塞湖洪災 財政部北區國稅局：災損申報期限延至12/31

相關新聞

高市早苗成自民黨總裁選舉「一點紅」 日本會迎來首位女首相嗎？

日本首相石破茂上任不到一年便宣布辭職，本屆角逐自民黨總裁的除了高市早苗外，另有4人，分別是：農林水產大臣小泉進次郎、前黨幹事長茂木敏充、現任官房長官林芳正以及前經濟安保大臣小林鷹之等。

教宗抨擊川普移民政策 與保守派天主教徒蜜月期告終

新任羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）5月當選後，因擁抱前任教宗方濟各（Pope Francis）所迴避...

不滿足當小弟？金正恩從「笑柄」到「攪局者」 回顧過往逆襲之路

2011年12月17日，北韓第二代最高領導人金正日去世，當時只有二十七八歲的金正恩迅速被推上了最高領導人的位置。他沒有像父親那樣...

英國曼徹斯特猶太會堂刺人嫌犯遭擊斃 現場傳巨響警澄清是預防措施

英國BBC報導，曼徹斯特警方證實，猶太會堂刺人事件嫌犯已遭擊斃。他們也向大眾澄清，現場傳出的巨響只是警方在進入嫌犯車輛前...

土耳其5.0地震！建築受地震搖撼、民眾衝上街 暫無傷亡災損通報

土耳其災害與應變管理署（AFAD）表示，最大城市伊斯坦堡外海今天發生規模5.0地震，建築物受地震搖撼，部分民眾急忙衝到街...

以色列再攔截！回顧歷次加薩船隊行動 氣候保護人士童貝里也在船上

該國際援助船隊載有援助物資以及議員、律師和活動人士。瑞典氣候保護人士童貝里（Greta Thunberg）也在船隊中。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。