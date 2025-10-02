土耳其5.0地震！建築受地震搖撼、民眾衝上街 暫無傷亡災損通報

土耳其災害與應變管理署（AFAD）表示，最大城市伊斯坦堡外海今天發生規模5.0地震，建築物受地震搖撼，部分民眾急忙衝到街上。當局指出，該市目前暫無傷亡或災損通報。

路透社引述AFAD報導，地震震央位於伊斯坦堡西南方的馬爾馬拉海（Marmara Sea），該區域有一條斷層帶經過，長期被視為對這座1600萬人口的大城市構成威脅。

伊斯坦堡當局表示，暫未接獲有關這座城市的傷亡或災損通報，並指出緊急應變小組已外出勘查。