法逮捕俄影子船隊油輪大陸籍船長 拒配合將在法受審

中央社／ 布勒斯特2日綜合外電報導

法國檢方今天表示，一艘疑似為俄羅斯「影子船隊」油輪的中國籍船長，因拒絕配合法國當局命令，將於明年初在法國法院受審。該油輪日前遭法國海軍登船扣查，據信可能涉及丹麥近期無人機事件。

法新社報導，這艘名為「波拉卡」（Boracay）並懸掛貝南國旗的船隻，已被英國和歐洲聯盟（EU）列入黑名單。據悉，船長與大副上月30日在法國外海因拒絕提供船舶國籍證明，且不願與法國當局配合而被扣留。

布勒斯特（Brest）檢察官辦公室指出，船長已被傳喚，將於明年2月出庭受審，大副則已獲釋。

路透社報導，法國當局今天稍早表示，法國警方逮捕了一艘遭制裁、疑似為俄羅斯「影子船隊」油輪的船長及大副。

根據船舶追蹤網站MarineTraffic數據，這艘油輪9月22日當天在哥本哈根南方約90公里處時當局發現無人機活動，導致當地機場於格林威治標準時間18時30分左右關閉。9月24日傍晚，該油輪在丹麥西岸沿海南下航行之際，北部艾斯比約（Esbjerg）及多處鄰近機場也通報出現無人機蹤跡。

法國總理勒克努（Sebastien Lecornu）在社群平台X發文表示：「感謝我們的海軍突擊隊，以及週末在外海登上一艘俄羅斯影子船隊油輪的法國海軍官兵，他們的行動促成船上兩名船員遭逮捕。目前該船停泊在聖納澤爾（Saint-Nazaire）外海。」

負責調查波拉卡案的布勒斯特地檢署檢察官凱倫伯格（Stephane Kellenberger）稍早在聲明指出，兩名被羈押者自稱為該船船長及大副，他們被指控未提供船籍證明、且未遵守命令，目前羈押期限已延長。

儘管法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）對調查予以支持，並評估俄羅斯「影子船隊」可能多達600至1000艘，但法國當局並未透露更多調查細節。根據MarineTraffic，波拉卡已遭英國與歐盟制裁，且於9月20日自俄羅斯港口普里莫斯克（Primorsk）出發。

對於本案是否與無人機入侵事件有關，法國及丹麥官方均不予置評。

馬克宏今天強調，查明丹麥事發經過至關重要，並表示俄羅斯的影子船隊構成莫斯科商業模式的重要部分，應強化壓力加以打擊。

克里姆林宮表示，目前沒有該船相關資訊。不過，發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）指出，當外國採取他稱為「挑釁行動」時，俄羅斯軍方有時必須採取行動以恢復秩序。

