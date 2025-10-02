英國曼徹斯特猶太會堂衝撞刺人3死3命危 警方出動防爆小組

英國曼徹斯特克朗普索爾「希頓公園希伯來會堂」（Heaton Park Hebrew Congregation Synagogue）2日遭人駕車持刀襲擊。一名男子駕車在這座猶太會堂外衝撞人群，再持刀刺人，被獲報趕來處理的警察開槍擊中。BBC報導，警方表示目前已知三人死亡、三人命危，死者據信包含嫌犯。

警方說，嫌犯中槍倒地，推斷已死亡，但他身上的「可疑物品」存在安全問題，目前無法近身進行確認。警方為防嫌犯可能攜帶炸彈，已出動防爆小組至現場處理。

每日郵報報導，嫌犯身上疑似綁著一條自殺炸彈腰帶。

BBC記者在案發現場和一名名叫加雷斯（Gareth）的目擊者交談。加雷斯說，案發時他正在駕車到處送貨，但被堵在車陣中，他以為只是一起「普通的碰撞事故」，但下車走近一看發現一名男子流血倒地，而另一名男子「倒在一輛車前的地上」，並聽見人們的呼喊。

加雷斯又說，他看到一個男人持刀「猛刺附近一棟建築的窗戶，試圖闖入，警方在幾秒內趕到，他們警告這名男子幾次，男子不聽，警方就對他開槍」。他表示，「這名男子隨後試圖站起來，警方又向他開槍」，並形容這一幕「令人感到緊張」。

加雷斯的說法與警方稍早聲明一致。警方說，他們接獲報案後就宣布「PLATO行動」，並派遣持槍警員趕往現場。BBC解釋，「PLATO行動」是緊急服務部門針對「掠奪式恐怖攻擊」等大規模事件所採取的一系列應對措施。

警方稍早也派遣防爆小組到案發現場。英國天空新聞指出，儘管現場尚未被證實有爆裂物，但稍早在社群媒體流傳一段影片顯示，一名圍觀者稱「嫌犯身上有炸彈」，「他要引爆自己，他正試圖按下按鈕」。不過，隨著一陣槍響，嫌犯應聲倒地。社群媒體也流傳疑似嫌犯站在猶太教堂外的照片，天空新聞正在將這張照片與襲擊現場影片進行交叉比對。

此案發生的區域住著許多正統猶太教徒。由於以色列和哈瑪斯在加薩持續兩年的戰爭導致緊張局勢持續，當地猶太社區瀰漫不安情緒。