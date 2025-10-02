以色列再攔截！回顧歷次加薩船隊行動 氣候保護人士童貝里也在船上

（德國之聲中文網）該國際援助船隊載有援助物資以及議員、律師和活動人士。瑞典氣候保護人士童貝里（Greta Thunberg）也在船隊中。

從船上直播的攝像頭顯示，以色列士兵戴著頭盔和夜視鏡登船，而乘客們則穿著救生衣擠在一起，舉著雙手。

以色列外交部發布的一段影片顯示，童貝里坐在甲板上，周圍是士兵。

船上人員被轉移到以色列港口

組織者「全球薩穆德船隊」網站上的追蹤訊息顯示，其中一艘船仍在航行。

以色列外交部在X平台稱：「哈瑪斯-薩穆德船隊的幾艘船只已被安全攔截，船上乘客正在被轉移到以色列港口。格蕾塔和她的朋友們都平安健康。」

該船隊於8月底啟航，由40多艘民用船只組成，船上載有約500名議員、律師和活動人士，計劃向加薩運送藥品和食品。

該船隊行動引起了國際社會的關注。包括土耳其、西班牙和意大利在內的國家派出了船只或無人機，以防船上的本國國民需要援助的情況發生。以色列則多次警告，要求他們返回。

以色列海軍此前曾警告該船隊，稱其正在接近交戰區，違反了合法的封鎖，並要求組織者改變航向。以方稱，願通過安全渠道向加薩和平運送援助物資。

此次的船隊是突破以色列對加薩封鎖的最新海上嘗試。近兩年的戰爭後，加薩大部分地區已成瓦礫。

恐怖組織哈瑪斯在一份聲明中表示支持這些活動人士，並稱以色列攔截該船隊是「犯罪行為」，呼籲公眾抗議譴責以色列。

這些船只在距離加薩約70海裡處被攔截，位於以色列巡邏並阻止任何船只靠近的區域之內。組織者表示，他們的通訊、包括一些船只的實時攝像頭畫面都遭到了干擾。

據希臘公共廣播公司報道，希臘方面表示，已獲悉該船隊的39艘船只正在駛往以色列阿什杜德港，船上所有人員安全，未發生暴力事件。

該船隊原本希望於周四上午抵達加薩。

以色列官員一再譴責此次行動是一場噱頭。

以色列駐意大利大使佩萊德（Jonathan Peled）在X平台發帖稱：「這種系統性地拒絕（移交援助）表明，其目的並非人道主義，而是挑釁。」

2023年10月7日，哈瑪斯領導的襲擊以色列，造成約1200人死亡，251人被劫持前往加薩。此後，以色列開始了對加薩地帶的攻勢。巴勒斯坦衛生當局稱，已造成加薩地區超過6.5萬人死亡。

過去的海路援助嘗試

自2007年哈瑪斯控制加薩地帶以來，以色列一直對加薩實施海上封鎖。過去也有活動人士嘗試通過海路提供援助。

2008年，即哈瑪斯在加薩地帶掌權一年後，由於以色列尚未全面實施海上封鎖，幾支船隊成功抵達加薩。然而，到2009年年中，以色列開始攔截所有船只，並禁止其從海上進入加薩。自2010年以來，再沒有一支船隊抵達加薩。

2010年5月31日，以色列軍隊攔截了「加薩自由船隊」的六艘民用船隻，此次事件被稱為「藍色馬爾馬拉號」襲擊。以色列軍隊在這艘土耳其客船上開火，造成10名土耳其親巴勒斯坦活動人士死亡。以色列海軍後來聲稱其行為出於自衛，但遭到國際社會的廣泛批評。以色列和土耳其之間的外交關系持續惡化，直到2013年以色列正式道歉，並於2016年同意向受害者家屬支付2000萬美元的賠償金。

2011年，「自由二號船隊」未能從希臘啟航，原因是政治壓力、技術破壞以及法律障礙等多重因素。在以色列的壓力下，希臘以安全和外交方面的擔憂為由，禁止該船隊船只前往加薩。

2015年6月29日，懸掛瑞典國旗的「自由三號船隊」載著來自20多個國家的活動人士、議員、記者等，在距離加薩約100海裡處被攔截。以色列軍隊登上了部分船只，其它船只則掉頭返航。據報道，以色列海軍在行動中使用了泰瑟槍。

2016年10月，載有女性活動人士的「加薩婦女之船」船隊在抵達加薩之前也遭到攔截。

2018 年，以色列海軍攔截並扣押了兩艘「巴勒斯坦正義未來船隊」的船只。據船上人員表示，以色列軍隊襲擊了部分活動人士。這些活動人士後來被驅逐出以色列。

童貝里曾參與今年6月啟航的「馬德琳號使命」。以色列軍隊攔截該船後，童貝里被拘留，隨後與其他人一起被驅逐出境。

7 月，「漢達拉號使命」在加薩附近的國際水域被攔截並扣押，船上活動人士被捕。

（另據路透社）

學生抗議遊行譴責以色列軍隊攔截全球薩穆德船隊。 法新社

