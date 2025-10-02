日皇一家首例新冠肺炎確診 愛子公主緊急取消行程「病況曝光」

在有關加薩可能實現和平的新一輪談判中，加薩地帶的巴勒斯坦人表示，他們感覺遭到遺棄，他們擔心以色列和哈瑪斯雙方都在操控局勢、漠視生命。許多逃亡者表示，在近兩年的希望破滅之後，華盛頓的和平談判聽起來是那麼的遙不可及。

2025-10-02 16:55