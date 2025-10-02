快訊

直播／6位候選人首度同台！聯合報、TVBS「國民黨主席辯論會」登場

踹白髮婦「北捷超人」被神出IG！竟是台大高材生 驚人背景曝光

苗栗男10年前也犯同案 住家巷口超商隨機砍人！鄰居驚「不定時炸彈」

聽新聞
0:00 / 0:00

日皇一家首例新冠肺炎確診 愛子公主緊急取消行程「病況曝光」

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
日皇德仁獨生女愛子公主4月在迎賓館赤坂離宮出席皇室春季園遊會。美聯社
日皇德仁獨生女愛子公主4月在迎賓館赤坂離宮出席皇室春季園遊會。美聯社

日本TBS新聞報導，宮內廳2日宣布，日皇德仁獨生女愛子公主確診新冠肺炎，將取消5、6日訪問滋賀縣視察國民體育大會行程。

愛子目前在紅十字會工作，9月30日因發燒而提早下班。宮內廳指出，愛子當天發燒攝氏38度，還出現喉嚨痛症狀，她在10月1日接受檢測確診新冠肺炎，目前體溫已恢復正常，但有喉嚨痛和咳嗽症狀。

愛子對於取消訪問滋賀縣深表遺憾，並對滋賀縣官員、國民體育大會所有相關人員及縣民致歉。

這是日皇一家首度有人確診新冠肺炎。TBS新聞指出，日皇德仁和皇后雅子目前沒有出現任何症狀，若有必要兩人也會接受檢測。

新冠肺炎 確診 德仁 日本

延伸閱讀

洛杉磯奧運巧思 經典美式黃色校車化身接駁車

蔣萬安：打造運動之都 北市115年體育預算增5億元

全運會雲林登場 蔣萬安授旗台北代表隊：明年增億元體育預算

獨／竹東高中休閒運動課竟由美術老師授課 學生要向國教署陳情

相關新聞

日皇一家首例新冠肺炎確診 愛子公主緊急取消行程「病況曝光」

日本TBS新聞報導，宮內廳2日宣布，日皇德仁獨生女愛子公主確診新冠肺炎，將取消5、6日訪問滋賀縣視察國民體育大會行程。

南韓反中示威頻繁…李在明下令嚴厲打擊 「有損國家利益和形象」

韓媒報導，南韓總統李在明今天說，南韓試辦中國團客免簽入境後，「個別團體」當面侮辱和誹謗的「鬧事行為」非常不妥，南韓應堅決...

石破茂卸任倒數！川普可能10月27日訪問日本 將與接班新首相會談

日美兩國政府正在磋商安排美國總統川普於本月27日訪問日本。因現任首相石破茂請辭將卸任，接班的新首相預定15日選出，新首相...

日本自民黨總裁白熱化 三強鼎立爭取議員票！「黑馬」聲勢持續上升

日本自民黨總裁（黨主席）選舉將於4日投開票，目前呈現小泉進次郎、高市早苗與林芳正三強鼎立的局面，幾乎可以確定這3人中會有...

英曼徹斯特猶太會堂驚傳多人被刺已知4傷 嫌犯遭擊倒未被證實生死

英國BBC報導，英國曼徹斯特克朗普索爾（Crumpsall）一間猶太會堂2日遭人駕車持刀襲擊，多人被刺傷。警方稱嫌犯...

影／和談遙不可及？「無盡的逃亡路」加薩人感覺遭到背叛與遺棄

在有關加薩可能實現和平的新一輪談判中，加薩地帶的巴勒斯坦人表示，他們感覺遭到遺棄，他們擔心以色列和哈瑪斯雙方都在操控局勢、漠視生命。許多逃亡者表示，在近兩年的希望破滅之後，華盛頓的和平談判聽起來是那麼的遙不可及。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。