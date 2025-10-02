聽新聞
日皇一家首例新冠肺炎確診 愛子公主緊急取消行程「病況曝光」
日本TBS新聞報導，宮內廳2日宣布，日皇德仁獨生女愛子公主確診新冠肺炎，將取消5、6日訪問滋賀縣視察國民體育大會行程。
愛子目前在紅十字會工作，9月30日因發燒而提早下班。宮內廳指出，愛子當天發燒攝氏38度，還出現喉嚨痛症狀，她在10月1日接受檢測確診新冠肺炎，目前體溫已恢復正常，但有喉嚨痛和咳嗽症狀。
愛子對於取消訪問滋賀縣深表遺憾，並對滋賀縣官員、國民體育大會所有相關人員及縣民致歉。
這是日皇一家首度有人確診新冠肺炎。TBS新聞指出，日皇德仁和皇后雅子目前沒有出現任何症狀，若有必要兩人也會接受檢測。
