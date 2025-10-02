以色列空襲黎巴嫩 擊斃2名與真主黨有關企業工程師

黎巴嫩官方媒體今天說，1家因涉嫌與黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）有關，而遭到美國制裁公司的2名工程師，在以色列對黎巴嫩南部空襲中身亡。

法新社報導，以色列近來幾乎每天空襲黎巴嫩，通常聲稱空襲目標是針對真主黨人員或據點，雖然以色列與真主黨在去年11月達成停火協議，試圖終結超過1年的衝突，其中包括雙方持續兩個月的公開戰爭。

黎巴嫩衛生部表示：「以色列襲擊雅馬克-哈爾達利路（Jarmak-Khardali）的1輛車，初步造成2人死亡、1人受傷。」案發地點距離以色列邊境約10公里。

法新社記者在現場看到汽車全毀，車體被燒得只剩骨架，救護與安全人員正在處理。

黎巴嫩國營的國家通訊社（National News Agency）說，2名死者當時正為其所屬公司米瑪爾（Meamar），前往檢查先前以色列空襲造成的損壞。

美國財政部在2020年9月曾以「受真主黨擁有、控制或指揮」為由，將米瑪爾建設公司列入制裁名單。美國指控真主黨利用這家建設公司私人企業外表，掩飾資金流動並規避美國制裁。