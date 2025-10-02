石破茂卸任倒數！川普可能10月27日訪問日本 將與接班新首相會談

快訊

中央社／ 東京2日專電
日美兩國政府正在磋商安排美國總統川普於本月27日訪問日本。路透社
日美兩國政府正在磋商安排美國總統川普於本月27日訪問日本。因現任首相石破茂請辭將卸任，接班的新首相預定15日選出，新首相就任後約2週將與川普舉行面對面會談。

日本共同社獨家報導，川普（Donald Trump）預定出席26日在馬來西亞開幕的東南亞國協（ASEAN）會議，然後考慮於27日訪日。日美兩國政府正在磋商川普訪日一事。

日本執政黨自民黨正在舉行總裁（黨主席）選舉，4日投開票，當選人可望於本月15日召開的臨時國會首相指名選舉時被選為首相，因此新首相就任後2週將與川普舉行面對面會談。

報導指出，日美兩國領袖將藉由會談深化信賴關係，同時也針對中國、北韓，將強化日美同盟的嚇阻力。

川普在日本停留後，計畫出席10月31日起在韓國召開的亞太經濟合作會（APEC）領袖會議。

報導說，在韓國期間，川普有意與中國國家主席習近平舉行會談。日本方面希望在此之前，與川普共同體認日美同盟的重要性，磋商有關針對中國、北韓的基本政策，也希望促使主張「美國優先」的川普對東亞的關注更為確定。

川普 首相 日本 美國 石破茂

