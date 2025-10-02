日本自民黨總裁白熱化 三強鼎立爭取議員票！「黑馬」聲勢持續上升

日本自民黨總裁（黨主席）選舉將於4日投開票，目前呈現小泉進次郎、高市早苗與林芳正三強鼎立的局面，幾乎可以確定這3人中會有2人進入決選投票。3人目前都在全力衝刺，爭取國會議員支持。

自民黨總裁選舉5名候選人分別為前經濟安全保障大臣小林鷹之、自民黨前幹事長茂木敏充、官房長官林芳正、前經濟安全保障大臣高市早苗，以及農林水產大臣小泉進次郎，採取國會議員票295票、黨員票295票，合計590票的「全規」（full spec）型投票方式。第一輪投票若沒有候選人得票過半，將由前兩名進入決選投票。

日本東京放送電視台（TBS）報導，黨員票的郵寄投票已經於昨天截止，小泉昨天出發前往菲律賓訪問，今天上午與東南亞國協（ASEAN）各國農業部長會談。雖然在總裁選舉期間出訪屬於特例，但小泉希望藉此展現公務優先、重視外交的態度，進而爭取更多議員票支持。

根據小泉陣營相關人士透露，他最近將與自民黨最高顧問麻生太郎會面，並承諾上任後會重用與麻生關係密切的自民黨總務會長鈴木俊一，以爭取麻生派的支持。

同樣尋求麻生支持的還有高市早苗。她本人以及陣營的選舉對策本部長、前外務大臣中曾根弘文先前也親自拜訪麻生。據稱高市最近甚至親自打電話給議員催票。

林芳正的陣營則認為，只要能挺進決選投票就有勝算，目前正全力爭取議員票支持。他今天下午在國會舉行動員大會，約有35名議員出席。身為官房長官的林芳正強調，他當選後能夠立刻開始工作，表示「能在成為總裁、成為首相的那一天起，就全力投入工作的，只有林芳正一人」。

自民黨總裁選舉後，預定於15日召開臨時國會，以決定首相石破茂的繼任者。由於在首相指名選舉上，在野黨立場尚未統一，因此由自民黨新任總裁被選為新首相的可能性極高。

目前林芳正的聲勢正在上升，被視為可能的「黑馬」。在「週刊文春」舉辦的「最希望成為總裁」民調中，林芳正排名第一，在2075份回覆中得到735票，高於高市早苗的669票，以及小泉進次郎的400票。

然而，在「最不希望成為總裁」的選項中選擇林芳正的人，有4成憂心他「與中國的關係」。

一名政治記者指出，林芳正從2017年起擔任跨黨派「日中友好議員聯盟」會長長達4年，期間曾訪問中國、與中國共產黨高層會談，進行「議員外交」，因此社群媒體上有關於「林芳正是親中派」的說法一直流傳。不過，他本人去年在總裁選舉時強調自己「不是親中派，而是知中派」，想要破除這種形象。