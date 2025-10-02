聽新聞
0:00 / 0:00
英曼徹斯特猶太會堂驚傳多人被刺已知4傷 警方稱嫌犯遭擊斃
英國BBC報導，英國曼徹斯特克朗普索爾（Crumpsall）猶太會堂2日傳出多人被刺傷，警方稱嫌犯已遭擊斃。
大曼徹斯特市長柏南（Andy Burnham）表示，已知至少四人受傷。他還說，這是非常嚴重的事件，儘管目前似乎已無迫切的危險，但仍建議民眾避開該地區。
案發當日是猶太教一年中最神聖的節日贖罪節（Yom Kippur）。猶太人會禁食並停止工作，到猶太會堂進行禁食禱告。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言