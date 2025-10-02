英曼徹斯特猶太會堂驚傳多人被刺已知4傷 警方稱嫌犯遭擊斃

英國BBC報導，英國曼徹斯特克朗普索爾（Crumpsall）猶太會堂2日傳出多人被刺傷，警方稱嫌犯已遭擊斃。

大曼徹斯特市長柏南（Andy Burnham）表示，已知至少四人受傷。他還說，這是非常嚴重的事件，儘管目前似乎已無迫切的危險，但仍建議民眾避開該地區。

案發當日是猶太教一年中最神聖的節日贖罪節（Yom Kippur）。猶太人會禁食並停止工作，到猶太會堂進行禁食禱告。