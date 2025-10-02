南韓反中示威頻繁…李在明下令嚴厲打擊 「有損國家利益和形象」

韓媒報導，南韓總統李在明今天說，南韓試辦中國團客免簽入境後，「個別團體」當面侮辱和誹謗的「鬧事行為」非常不妥，南韓應堅決消除此類「有損國家利益和形象」的行為；他並指示有關部門儘快制定「根除歧視性行為」的對策。

韓聯社報導，李在明今天在首爾龍山總統府主持首席輔佐官會議時，作上述表示。報導認為，李在明相關發言，可能針對的是近期在首爾明洞等地頻繁發生的反中示威。路透社報導則提到，李在明係下令嚴厲打擊反中等反外國人集會。

李在明說，近期在南韓針對「特定國家和國民」的謠言及「歧視性言論」廣泛傳播，「種族歧視性集會」也持續發生。南韓堅決消除此類「有損國家利益和形象」的行為，絕不能對那些「不文明、有損國格的行為」置之不理。

根據報導，李在明指示有關部門「全面管控威脅遊客安全的行動」，儘快制定「根除歧視性行為」的對策。

李在明又說，南韓政府對中國團客試辦免簽入境後，首爾的明洞商業街重現活力，應該熱情歡迎遊客。而「個別團體」卻對遊客進行侮辱和誹謗，這種「鬧事行為」非常不妥，應以換位思考的態度理解他人。

南韓政府9月29日起對中國團體遊客試辦免簽入境政策，直到明年6月30日。但南韓保守派團體當天就在首爾汝矣島舉行集會，反對開放中國團客免簽。