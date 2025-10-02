澳洲防堵中國大陸影響力 巴紐批准與坎培拉防務條約
巴布亞紐幾內亞總理馬拉普（James Marape）今天說，該國內閣已批准與澳洲簽署防務條約，此舉正值坎培拉積極防堵中國擴展太平洋安全影響力之際。
路透社報導，根據這項名為普克普克（Pukpuk）的防務條約，澳洲與巴布亞紐幾內亞若遭受攻擊，雙方都有義務相互馳援。
馬拉普發表聲明指出：「澳洲只曾與另一國簽署過這類互助防務條約，在我們的要求下，巴布亞紐幾內亞現在也將簽署這項條約。這項條約展現兩國之間深厚的信任、歷史淵源與共同未來。」
聲明也提到，條約通過後，最多可有1萬名巴布亞紐幾內亞人在澳洲國防軍（Australian Defence Force）服役。
這項具有里程碑意義的條約，仍需兩國國會完成最後批准程序。
澳洲自中國與索羅門群島簽署安全協議後，積極推動區域安全合作，以遏止中國在太平洋地區的影響力。
美國則於2023年與巴布亞紐幾內亞簽署防務協議，牽制中國的戰略野心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言