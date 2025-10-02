澳洲防堵中國大陸影響力 巴紐批准與坎培拉防務條約

巴布亞紐幾內亞總理馬拉普（James Marape）今天說，該國內閣已批准與澳洲簽署防務條約，此舉正值坎培拉積極防堵中國擴展太平洋安全影響力之際。

路透社報導，根據這項名為普克普克（Pukpuk）的防務條約，澳洲與巴布亞紐幾內亞若遭受攻擊，雙方都有義務相互馳援。

馬拉普發表聲明指出：「澳洲只曾與另一國簽署過這類互助防務條約，在我們的要求下，巴布亞紐幾內亞現在也將簽署這項條約。這項條約展現兩國之間深厚的信任、歷史淵源與共同未來。」

聲明也提到，條約通過後，最多可有1萬名巴布亞紐幾內亞人在澳洲國防軍（Australian Defence Force）服役。

這項具有里程碑意義的條約，仍需兩國國會完成最後批准程序。

澳洲自中國與索羅門群島簽署安全協議後，積極推動區域安全合作，以遏止中國在太平洋地區的影響力。

美國則於2023年與巴布亞紐幾內亞簽署防務協議，牽制中國的戰略野心。