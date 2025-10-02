高市早苗成自民黨總裁選舉「一點紅」 日本會迎來首位女首相嗎？

（德國之聲中文網）日本首相石破茂上任不到一年便宣布辭職，本屆角逐自民黨總裁的除了高市早苗外，另有4人，分別是：農林水產大臣小泉進次郎、前黨幹事長茂木敏充、現任官房長官林芳正以及前經濟安保大臣小林鷹之等。

小泉是前首相小泉純一郎的兒子，44歲的政壇明日之星；林芳正跟茂木敏充內閣歷練充足，留美且英語流利；小林則是黨內保守派的新星，都各自有擁護者。

在上一屆總裁選舉中，前外務大臣上川陽子跟高市作為女性出馬角逐受到關注。然而，這次只有高市一位女性，黨內辯論會與政見發表會也出現「一點紅」的景象。

這是高市第三次出馬角逐大位，將已故前英國首相「鐵娘子」柴契爾夫人視為榜樣的她，也被認為渴望能成為日本首個女首相。自認自己是「中道右派」的高市，觀念也相對傳統，反對女系．女性天皇外、高市也反對同性婚姻、支持夫妻同姓氏、支持修改日本憲法。但高市看似傳統的背後，也有著年輕時反叛的一面。

年輕時喜愛搖滾玩重機

高市早苗於1961出生在日本古都奈良，跟自民黨政治人物擁有顯赫的政治世家不同，高市父親是上班族、母親是警察。小時候高市的家規甚嚴，但她喜歡展現反抗性格，高中時還屢屢違反校規，還曾是「暴走族」騎重機上學。

高市雖然個性叛逆，但學業成績優異，大學考上神戶大學並就讀經營學，社團活動還參加樂團擔任鼓手，是「鐵娘子」（Iron Maiden）、「黑色安息日」等重金屬樂團的忠實樂迷。就讀經營學的高市，憧憬的是日本經營之神松下幸之助，因此她畢業之後也去報考松下政經塾，考試當天騎重機到神奈川的考場，最後還正式錄取。

從政經塾畢業後，高市經介紹曾前往美國國會擔任研究員，回國後還曾主持過一段時間的電視台節目。最後在1992年，年滿31歲的高市決心轉身成為政治家。首次以無黨籍身份當選日本眾議員數年後，高市在1996年正式加入自民黨。

高市起初進軍國會還是仍保持騎重機的習慣，後來旁人勸說她「政治家騎重機太危險了」，才在37歲那年戒掉騎重機，但有空仍會看重機的DVD跟現場賽車。此外，她也是資深的日本職棒阪神虎球迷，回到關西選區時還會自己買票進場看球。

堅定的安倍路線支持者

一直以來，高市在自民黨內都是敢言人物，也跟已故前首相安倍晉三理念契合，在2006年安倍就任後，高市也首度被延攬入閣，擔任內閣府特命擔當大臣。高市一路成為首位女性黨內政調會長，再成為首位女性總務大臣，能言善道且好辯論，給了民眾不屈不撓的印象，也成為女性政治人物的罕例。

終於在2021年，高市在當時首相菅義偉退任後，也萌生競選總裁的念頭，並受到安倍晉三的大力支持。在安倍晉三提出「台灣有事就是日本有事」以及「印度太平洋戰略」框架後，高市也成為該方針堅定的支持者。直到安倍晉三遭刺殺身亡後，高市也矢言要「繼承」安倍遺志，更是受到一部分保守派的擁護。

此外，高市過去對於台灣參與各項國際組織都很積極支持，過去她也在蔡英文總統任內時，兩人有過一次網路對談，也向日媒《產經新聞》稱蔡英文，「是我憧憬的女性、真的很想當面請益，讓（日本）對台灣的關係能更進一步強化」。爾後，高市也在2025年4月訪台時，如願與蔡英文會面暢談。

只不過，高市過去參拜靖國神社，展現出相對右翼保守思想，今年她仍一如既往地前往參拜。倘若成為一國首相，中日關係將勢必出現停滯甚至倒退。其實在先前3月底時，高市就曾在電視節目中批判石破茂外交姿態「太過軟弱」，並認為在中美對峙之際，中日外交部長還見面「時機太糟糕了，真的擔心到讓人不可思議」。

黨內人和或成選舉重要因素

這次總裁選舉，主要關注的話題在於：抑制米跟油等高漲物價、消費稅是否減稅、外國人移民的戰略，以及如何重建政黨等。高市提倡透過戰略性的危機管理投資來實現經濟成長，並強調日本擁有許多先進技術能力。透過將這些技術推至國內和全球市場，重新將日本推向世界頂峰。

高市也表明了希望打擊非法外國人居留問題、當選之後減稅等。在國際問題上，如何與美國川普政府權保持對話通暢，以及穩定東亞局勢等都是課題。

就選舉前的民調來看，高市跟小泉的數字可說是棋逢敵手、不相伯仲。以《時事通信》9月中的民調來看，小泉以23%領先高市的21%，日媒如《每日新聞》則統計出高市25%、小泉21%的領先情形。

另外，共同通信社在9月27日和28日對自民黨支持者的電話調查顯示，下任黨總裁的候選人支持率也似乎因性別而異。男性支持者中，高市早苗以40.5%的支持率位居第一，小泉進次郎則為25.4%；女性支持者中，小泉進次郎以35.6%的支持率位居第一，高市早苗則為24.6%。

然而，總裁選舉並非以民調決定，而是以295張自民黨的國會議員票，加上295張地方縣黨部的票數來決定。因此，高市能否出線的主要關鍵還是黨內人望是否足夠。《朝日新聞》9月30日公布的統計顯示，多數國會議員傾向投給小泉、其次是林芳正、第三名才是高市。倘若黨內「人和」未通，高市恐怕還是無法選上。

在2024年敗給石破之後，高市便投身在網路經營，除了強化自己社交網路發言外、也在YouTube頻道上話家常，被認為是想爭取年輕世代選票。加上右翼政黨「參政黨」在7月的參議院選戰大勝後，年輕人保守化的傾向明顯，高市也在9月28日表示，未來當選後，會考量與參政黨及保守黨等政黨加深合作。

高市倘若當選總裁、就任首相，可以想見台日關係將會有進一步的深化，經濟安保戰略也會更有縱深。但日本跟中、俄等大國的關係將可能會走向不安穩，而美國的川普總統如何看待高市這位女首相，也值得觀察。

