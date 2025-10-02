高市早苗投書美智庫 強調「台灣是日本極重要友人」

日本執政黨自民黨總裁選舉候選人、前經濟安全保障大臣高市早苗1日投書華府智庫哈德遜研究所強調，台灣是日本極重要的友人，關注台灣局勢，盼與中國領導人對話。

日本時事通信社報導，高市投書華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）的內容指出，「台灣海峽的和平穩定是日本關注之事」。她強調說：「想與中國領導人率直對話」。

高市指出，「絕對不能以武力或脅迫等方式片面改變現狀。台灣是日本極重要的友人」。此發言在於牽制中國。

有關日本強化防衛力（國防力）一事，高市表示將致力增加防衛費。考慮到安全保障環境急遽惡化，高市表示，將不斷研議「國家安全保障戰略」等安保3文件。

針對物價高漲的議題，高市表示，將迅速擬定經濟對策，重新調整汽油稅的暫定稅率等，迅速研擬可以早日見效的措施。

本次自民黨總裁選舉有5名候選人，預定10月4日舉行投開票。候選人之一、官房長官林芳正也投書哈德遜研究所。他主張，為了徹底強化日本的防衛力，將加速研議有關無人機等最新技術。

有關物價高漲的議題，林芳正強調，期待實現薪資的調漲，促使實質薪資調漲1%。