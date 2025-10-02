影／加薩援助船隊遭以軍強力攔截！「環保少女」童貝里被捕影像曝光

瑞典環保倡議人士童貝里（Greta Thunberg）等人日前自西班牙巴塞隆納啟航，試圖運送人道物資前往加薩走廊，但主辦單位「全球堅毅船隊」（Global Sumud Flotilla，GSF）表示，以色列軍方於當地時間1日晚間攔截並登上多艘船隻，童貝里等人也已遭到扣押。

CNN報導，GSF是一個透過地中海各港口組織船隻將援助送入加薩的團體。該組織在聲明中指出，多艘船隻遭「以色列占領軍」於國際水域非法攔截登船，「除已確認遭攔截者外，部分船隻的直播與通訊已中斷，我們正全力確認所有參與者與船員下落。」

GSF補充說明，「雖有少數船隻被攔截，但全球堅毅船隊距離加薩海岸仍有70海浬，行動將持續推進。」

依據GSF在Telegram的貼文，以軍對其他船隻展開「積極攻擊」，其中一艘「在海上遭故意撞擊」，另兩艘「被水炮瞄準」。該組織並發布另一艘船拍攝的影像，據稱顯示名為「尤拉拉」（Yulara）的船隻遭水炮擊中。GSF強調船上人員均安然無恙。CNN表示尚無法獨立驗證，並已聯繫以軍查證。

以色列外交部則在「X」平台證實，已「安全攔截」數艘船隻，乘客正「被轉移至以色列港口」，並補充童貝里及其同行者「安全無虞」。隨附影像顯示，童貝里坐在地板上，周圍則環繞軍方人員。

Already several vessels of the Hamas-Sumud flotilla have been safely stopped and their passengers are being transferred to an Israeli port.

Greta and her friends are safe and healthy. pic.twitter.com/PA1ezier9s — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 1, 2025

以色列駐聯合國大使丹農（Danny Danon）則表示，「試圖非法進入以色列領土的人」將於猶太贖罪日後立即遭驅逐。他在社交平台「X」發文指出：「我們不會允許任何公關噱頭靠近戰區，侵犯我國主權。」