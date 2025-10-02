快訊

影／加薩援助船隊遭以軍強力攔截！「環保少女」童貝里被捕影像曝光

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
以色列外交部發布影像截圖顯示，「全球堅毅船隊」的船隻1日遭到以色列安全部隊攔截時，瑞典環保倡議人士童貝里坐在一名身穿戰術裝備的人旁邊。路透
以色列外交部發布影像截圖顯示，「全球堅毅船隊」的船隻1日遭到以色列安全部隊攔截時，瑞典環保倡議人士童貝里坐在一名身穿戰術裝備的人旁邊。路透

瑞典環保倡議人士童貝里（Greta Thunberg）等人日前自西班牙巴塞隆納啟航，試圖運送人道物資前往加薩走廊，但主辦單位「全球堅毅船隊」（Global Sumud Flotilla，GSF）表示，以色列軍方於當地時間1日晚間攔截並登上多艘船隻，童貝里等人也已遭到扣押。

CNN報導，GSF是一個透過地中海各港口組織船隻將援助送入加薩的團體。該組織在聲明中指出，多艘船隻遭「以色列占領軍」於國際水域非法攔截登船，「除已確認遭攔截者外，部分船隻的直播與通訊已中斷，我們正全力確認所有參與者與船員下落。」

GSF補充說明，「雖有少數船隻被攔截，但全球堅毅船隊距離加薩海岸仍有70海浬，行動將持續推進。」

依據GSF在Telegram的貼文，以軍對其他船隻展開「積極攻擊」，其中一艘「在海上遭故意撞擊」，另兩艘「被水炮瞄準」。該組織並發布另一艘船拍攝的影像，據稱顯示名為「尤拉拉」（Yulara）的船隻遭水炮擊中。GSF強調船上人員均安然無恙。CNN表示尚無法獨立驗證，並已聯繫以軍查證。

以色列外交部則在「X」平台證實，已「安全攔截」數艘船隻，乘客正「被轉移至以色列港口」，並補充童貝里及其同行者「安全無虞」。隨附影像顯示，童貝里坐在地板上，周圍則環繞軍方人員。

以色列駐聯合國大使丹農（Danny Danon）則表示，「試圖非法進入以色列領土的人」將於猶太贖罪日後立即遭驅逐。他在社交平台「X」發文指出：「我們不會允許任何公關噱頭靠近戰區，侵犯我國主權。」

以色列 童貝里 外交部

替以色列善後？川普簽署行政命令 承諾保衛卡達免受「任何攻擊」

美國總統川普簽署行政命令，誓言將動用包括軍事行動在內的一切手段保衛中東國家卡達，但外界對此承諾的實質分量仍有疑慮。

6月才來台！知名保育運動先驅珍古德博士辭世 享壽91歲

知名英國靈長類學家、保育運動先驅珍古德（Jane Goodall）博士於加州辭世，享壽 91 歲。今年6月曾來台訪問的她...

影／加薩援助船隊遭以軍強力攔截！「環保少女」童貝里被捕影像曝光

瑞典環保倡議人士童貝里（Greta Thunberg）等人日前自西班牙巴塞隆納啟航，試圖運送人道物資前往加薩走廊，但主辦...

地中海章魚大軍入侵英國 漁民爽撈「意外財」背後代價是？

英國南部今夏遭章魚大軍入侵，卻讓漁民發了意外之財？當地漁民說，章魚售價高於一般白肉魚，讓自己的拖網船一周多賺1萬英鎊（約...

高市早苗投書美智庫 強調「台灣是日本極重要友人」

日本執政黨自民黨總裁選舉候選人、前經濟安全保障大臣高市早苗1日投書華府智庫哈德遜研究所強調，台灣是日本極重要的友人，關注...

「黑猩猩之母」保育巨擘珍古德辭世 全球各界悼念

英國著名黑猩猩保育專家珍古德（Jane Goodall）辭世，享壽91歲。全球各界領袖、環保人士今天紛紛向這位保育巨人致...

