影／加薩援助船隊遭以軍強力攔截！「環保少女」童貝里被捕影像曝光
瑞典環保倡議人士童貝里（Greta Thunberg）等人日前自西班牙巴塞隆納啟航，試圖運送人道物資前往加薩走廊，但主辦單位「全球堅毅船隊」（Global Sumud Flotilla，GSF）表示，以色列軍方於當地時間1日晚間攔截並登上多艘船隻，童貝里等人也已遭到扣押。
CNN報導，GSF是一個透過地中海各港口組織船隻將援助送入加薩的團體。該組織在聲明中指出，多艘船隻遭「以色列占領軍」於國際水域非法攔截登船，「除已確認遭攔截者外，部分船隻的直播與通訊已中斷，我們正全力確認所有參與者與船員下落。」
GSF補充說明，「雖有少數船隻被攔截，但全球堅毅船隊距離加薩海岸仍有70海浬，行動將持續推進。」
依據GSF在Telegram的貼文，以軍對其他船隻展開「積極攻擊」，其中一艘「在海上遭故意撞擊」，另兩艘「被水炮瞄準」。該組織並發布另一艘船拍攝的影像，據稱顯示名為「尤拉拉」（Yulara）的船隻遭水炮擊中。GSF強調船上人員均安然無恙。CNN表示尚無法獨立驗證，並已聯繫以軍查證。
以色列外交部則在「X」平台證實，已「安全攔截」數艘船隻，乘客正「被轉移至以色列港口」，並補充童貝里及其同行者「安全無虞」。隨附影像顯示，童貝里坐在地板上，周圍則環繞軍方人員。
Already several vessels of the Hamas-Sumud flotilla have been safely stopped and their passengers are being transferred to an Israeli port.— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 1, 2025
Greta and her friends are safe and healthy. pic.twitter.com/PA1ezier9s
以色列駐聯合國大使丹農（Danny Danon）則表示，「試圖非法進入以色列領土的人」將於猶太贖罪日後立即遭驅逐。他在社交平台「X」發文指出：「我們不會允許任何公關噱頭靠近戰區，侵犯我國主權。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言