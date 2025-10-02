「黑猩猩之母」保育巨擘珍古德辭世 全球各界悼念
英國著名黑猩猩保育專家珍古德（Jane Goodall）辭世，享壽91歲。全球各界領袖、環保人士今天紛紛向這位保育巨人致敬。
以下是各界對珍古德的追念：
●永遠緬懷
「生物多樣性中心」（Center for BiologicalDiversity）瀕危物種計畫聯合主任柯瑞（TierraCurry）接受法新社訪問時表示：「珍古德的貢獻將永遠被世人傳頌。」
柯瑞說：「她克服重重障礙、突破性別藩籬，她所創造的保育事業，讓全世界的女性和女孩覺得自己也能 做。」
●和平使者
聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）在社群媒體X上表示，珍古德為人類及地球留下了「非凡成就」。
珍古德自2002年起擔任聯合國「和平使者」榮譽職務，致力於保育工作。
●不朽傳奇
「國家地理」（National Geographic）發布聲明指出：「珍古德是大自然堅定的代言人，也是永不懈怠的人道主義者。她開創性地發現黑猩猩會製作並使用工具，這徹底顛覆了人類對自身的認知 。」
「她的工作對全球產生持久影響，鼓勵眾人選擇希望，而非絕望。」
●保育巨擘
英國綠色和平組織（Greenpeace UK）聯合執行長麥卡倫（Will McCallum）形容珍古德是「我們這個時代真正的保育巨擘之一」。
他說：「如今我們每個人都有責任繼續她的使命，為保護全世界森林而戰。」
●開創性工作
坦尚尼亞總統蘇盧胡（Samia Suluhu）表示，珍古德在貢貝國家公園（Gombe National Park）所做的開創性工作，徹底改變了野生動物保育的面貌。
蘇盧胡在社群平台X上寫道：「她的研究讓我們國家成為全球關注黑猩猩及自然保護的核心。」
●有遠見的人道主義者
英國王子哈利（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan）讚揚珍古德是「具有遠見的人道主義者、科學家、地球之友，也是我們的朋友」。
●影響無可估量
動物人道社會（Humane World for Animals）總裁兼執行長布洛克（Kitty Block）指出，珍古德「創造了歷史，啟發世代人類去愛護動物、關心動物福祉」。
她說：「珍古德在保護動物方面的影響難以估量，她為靈長類及所有動物所做的努力，人們永遠記得她。」
●開路先鋒
善待動物組織（PETA）創辦人紐柯克（IngridNewkirk）說：「珍古德擁有精彩的人生，是天才科學家與開路先鋒，徹底改變了我們看待動物夥伴的方式。」
「她留下傑出的遺產，我們呼籲大家能學習她尊重動物的精神，從實踐純素主義開始。」
●研究成果豐碩
聯合國教科文組織（UNESCO）秘書長阿祖萊（Audrey Azoulay）對法新社表示：「珍古德博士將研究成果分享給所有人，特別是傳給年輕世代，徹底改變了我們對大型猿類的認知。」
