珍古德演講前傳出逝世　千人植樹活動轉為追思

中央社／ 洛杉磯1日專電
知名保育專家珍古德逝世，享壽91歲。 路透
知名保育專家珍古德逝世，享壽91歲。她原訂今天上午在洛杉磯出席一場植樹活動，上千名學生等候她演講，結果主辦單位宣布主講人過世，有學生難過落淚。

美國廣播公司（ABC）第7台報導，珍古德原訂今天上午在洛杉磯野火災區出席一場植樹活動。這場活動是由學生發起，目標種植5000棵樹，有多所學校參與。

珍古德（Jane Goodall）生前對環境保育的投入感動世人，今天這場植樹活動，有上千名學生等待與心目中的傳奇人物見面，但開場前卻傳來珍古德離世的消息。

高中生羅斯根（Chris Rosgen）向電視台表示：「我哭了。我一輩子都想要見她。她一直是我的英雄，我曾經做了很多關於她的報告。我之所以有今天的志向，都是因為她。」

報導描述，學生得知珍古德過世，現場充滿「震驚」氣氛。洛杉磯郡長巴格（Kathryn Barger）原本要與珍古德同台種樹，表示「開車過來的路上聽到她離世的消息，真的很難過。我相信今天活動本身正好反映了她一生的理念。」

替以色列善後？川普簽署行政命令 承諾保衛卡達免受「任何攻擊」

美國總統川普簽署行政命令，誓言將動用包括軍事行動在內的一切手段保衛中東國家卡達，但外界對此承諾的實質分量仍有疑慮。

6月才來台！知名保育運動先驅珍古德博士辭世 享壽91歲

知名英國靈長類學家、保育運動先驅珍古德（Jane Goodall）博士於加州辭世，享壽 91 歲。今年6月曾來台訪問的她...

「環保少女」童貝里率援助船再闖加薩！以軍登船攔截

以色列軍方今天登上載有瑞典「環保少女」童貝里等外籍維權人士的加薩援助船，並將他們帶往以色列港口，終止其試圖突破以色列對加...

捷克大選前夕右派黨民調領先 親歐、親俄成攻防焦點

捷克國會大選前夕，各政黨在全國各地舉行競選活動，現場傳出支持與反對聲浪。此次選舉重點攻防之一為親歐、親俄立場，目前民調領...

3兒都是美軍陸戰隊 無證移民爸遭FBI「獵捕」引公憤

納奇索．巴蘭科（Narciso Barranco）在美國辛苦工作30年，3個兒子都投身陸戰隊、第二任妻子也是美國公民，卻因無證身分在加州街頭遭聯邦探員群毆逮捕，影片引發公憤。事件揭露無證移民家庭的困境，也讓讀者反思：為家庭與社會奉獻的人，如何在嚴苛政策下求生？社區募款、律師援助與媒體關注，顯示個人故事能引發公眾與政策對話。

