珍古德演講前傳出逝世　千人植樹活動轉為追思

知名保育專家珍古德逝世，享壽91歲。她原訂今天上午在洛杉磯出席一場植樹活動，上千名學生等候她演講，結果主辦單位宣布主講人過世，有學生難過落淚。

美國廣播公司（ABC）第7台報導，珍古德原訂今天上午在洛杉磯野火災區出席一場植樹活動。這場活動是由學生發起，目標種植5000棵樹，有多所學校參與。

珍古德（Jane Goodall）生前對環境保育的投入感動世人，今天這場植樹活動，有上千名學生等待與心目中的傳奇人物見面，但開場前卻傳來珍古德離世的消息。

高中生羅斯根（Chris Rosgen）向電視台表示：「我哭了。我一輩子都想要見她。她一直是我的英雄，我曾經做了很多關於她的報告。我之所以有今天的志向，都是因為她。」

報導描述，學生得知珍古德過世，現場充滿「震驚」氣氛。洛杉磯郡長巴格（Kathryn Barger）原本要與珍古德同台種樹，表示「開車過來的路上聽到她離世的消息，真的很難過。我相信今天活動本身正好反映了她一生的理念。」