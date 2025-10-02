快訊

常吃拉麵恐增早逝風險 研究揭每周吃3次就可能危害健康

U18小將曝奪季軍雪恥內幕 遭南韓球員當面嘲諷「台灣最弱一屆」

教學／想和小時候的自己合照？Gemini幫你搞定 4大關鍵指令一次看

「環保少女」童貝里率援助船再闖加薩！以軍登船攔截

中央社／ 羅馬／雅典1日綜合外電報導
圖為瑞典「環保少女」童貝里6月也曾被以色列驅逐出境，搭機離境。(路透)
圖為瑞典「環保少女」童貝里6月也曾被以色列驅逐出境，搭機離境。(路透)

以色列軍方今天登上載有瑞典「環保少女」童貝里等外籍維權人士的加薩援助船，並將他們帶往以色列港口，終止其試圖突破以色列對加薩海上封鎖的行動。

路透社報導，經路透社驗證的以色列外交部影片顯示，船上人員中最受矚目的童貝里（Greta Thunberg）坐在甲板上，被以色列軍人包圍。

以色列外交部在社群平台X表示：「船隊中的幾艘船隻被安全攔下，船上乘客將轉移至以色列港口。童貝里和其同行友人皆安然無恙。」

這支「全球堅毅船隊」（Global Sumud Flotilla）由40多艘民用船隻組成，載有約500名議員、律師及社運人士，他們試圖突破以色列海上封鎖，將醫療物資與食物送進加薩。

船隊橫越地中海的進展引起國際關注，包括土耳其、西班牙和義大利都派出船艦或無人機護航，以便隨時出手馳援。

土耳其外交部抨擊以色列對全球堅毅船隊的「攻擊」是「恐怖行為」，危及無辜平民性命；與此同時，義大利各地也爆發自發性抗議，以回應以色列的突襲。

儘管以色列一再發出警告，要求船隊返航，但維權人士與多國政府仍表態支持這項援助加薩的倡議行動。

全球堅毅船隊主辦方譴責今天的突襲屬於「戰爭罪」，並稱以軍使出高壓水砲等強硬手段，所幸無人受傷。

他們在聲明中說：「有多艘船隻在國際水域遭以色列占領軍非法攔截和登船。」

安卡拉當局表示，已著手要求以色列釋放船上的土耳其公民和其他人員；西班牙則要求以色列保障這些倡議人士的安全與權利。

愛爾蘭外交部長哈里斯（Simon Harris）在X寫道：「今晚的消息令人深感憂慮。這是一項和平任務，目的在揭露一場駭人聽聞的人道災難。」

全球堅毅船隊在距離加薩約70浬處遭到攔截，以色列封鎖這處水域，並阻止任何船隻靠近。主辦方表示，船隊的通訊遭到干擾，部分船隻的即時影像傳輸也已中斷。

船隊的船隻追蹤數據顯示，有7艘船遭到攔截或擋下，但主辦方強調，「不會因此受阻」。

若未遭攔截，全球堅毅船隊原訂明天上午抵達加薩。

這是船隊今天第2度遭以軍騷擾。天未亮前，主辦方就說有兩艘以色列「軍艦」包圍其中船隊中的兩艘船隻，並干擾其通訊。

上週，全球堅毅船隊遭遇無人機攻擊，投下爆裂物與刺激性粉末，導致船體損毀，所幸無人傷亡。

以色列並未對此置評，但多次重申會動用一切手段阻止船隊抵達加薩，並堅稱由於以軍正在和巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）交戰，實施海上封鎖「合法合理」。

以色列 外交部 義大利

延伸閱讀

川普加薩和平計畫 哈瑪斯有意見「解除武裝條款得改」

哈瑪斯盼修改川普方案 要求確保以色列撤出加薩、不從事暗殺

內唐亞胡否認同意巴勒斯坦建國 「以軍將續留加薩」

半島電視台：川普加薩停火計畫5疑慮未解、關鍵處含糊

相關新聞

替以色列善後？川普簽署行政命令 承諾保衛卡達免受「任何攻擊」

美國總統川普簽署行政命令，誓言將動用包括軍事行動在內的一切手段保衛中東國家卡達，但外界對此承諾的實質分量仍有疑慮。

6月才來台！知名保育運動先驅珍古德博士辭世 享壽91歲

知名英國靈長類學家、保育運動先驅珍古德（Jane Goodall）博士於加州辭世，享壽 91 歲。今年6月曾來台訪問的她...

珍古德演講前傳出逝世　千人植樹活動轉為追思

知名保育專家珍古德逝世，享壽91歲。她原訂今天上午在洛杉磯出席一場植樹活動，上千名學生等候她演講，結果主辦單位宣布主講人...

「環保少女」童貝里率援助船再闖加薩！以軍登船攔截

以色列軍方今天登上載有瑞典「環保少女」童貝里等外籍維權人士的加薩援助船，並將他們帶往以色列港口，終止其試圖突破以色列對加...

捷克大選前夕右派黨民調領先 親歐、親俄成攻防焦點

捷克國會大選前夕，各政黨在全國各地舉行競選活動，現場傳出支持與反對聲浪。此次選舉重點攻防之一為親歐、親俄立場，目前民調領...

3兒都是美軍陸戰隊 無證移民爸遭FBI「獵捕」引公憤

納奇索．巴蘭科（Narciso Barranco）在美國辛苦工作30年，3個兒子都投身陸戰隊、第二任妻子也是美國公民，卻因無證身分在加州街頭遭聯邦探員群毆逮捕，影片引發公憤。事件揭露無證移民家庭的困境，也讓讀者反思：為家庭與社會奉獻的人，如何在嚴苛政策下求生？社區募款、律師援助與媒體關注，顯示個人故事能引發公眾與政策對話。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。