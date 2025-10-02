「環保少女」童貝里率援助船再闖加薩！以軍登船攔截

以色列軍方今天登上載有瑞典「環保少女」童貝里等外籍維權人士的加薩援助船，並將他們帶往以色列港口，終止其試圖突破以色列對加薩海上封鎖的行動。

路透社報導，經路透社驗證的以色列外交部影片顯示，船上人員中最受矚目的童貝里（Greta Thunberg）坐在甲板上，被以色列軍人包圍。

以色列外交部在社群平台X表示：「船隊中的幾艘船隻被安全攔下，船上乘客將轉移至以色列港口。童貝里和其同行友人皆安然無恙。」

這支「全球堅毅船隊」（Global Sumud Flotilla）由40多艘民用船隻組成，載有約500名議員、律師及社運人士，他們試圖突破以色列海上封鎖，將醫療物資與食物送進加薩。

船隊橫越地中海的進展引起國際關注，包括土耳其、西班牙和義大利都派出船艦或無人機護航，以便隨時出手馳援。

土耳其外交部抨擊以色列對全球堅毅船隊的「攻擊」是「恐怖行為」，危及無辜平民性命；與此同時，義大利各地也爆發自發性抗議，以回應以色列的突襲。

儘管以色列一再發出警告，要求船隊返航，但維權人士與多國政府仍表態支持這項援助加薩的倡議行動。

全球堅毅船隊主辦方譴責今天的突襲屬於「戰爭罪」，並稱以軍使出高壓水砲等強硬手段，所幸無人受傷。

他們在聲明中說：「有多艘船隻在國際水域遭以色列占領軍非法攔截和登船。」

安卡拉當局表示，已著手要求以色列釋放船上的土耳其公民和其他人員；西班牙則要求以色列保障這些倡議人士的安全與權利。

愛爾蘭外交部長哈里斯（Simon Harris）在X寫道：「今晚的消息令人深感憂慮。這是一項和平任務，目的在揭露一場駭人聽聞的人道災難。」

全球堅毅船隊在距離加薩約70浬處遭到攔截，以色列封鎖這處水域，並阻止任何船隻靠近。主辦方表示，船隊的通訊遭到干擾，部分船隻的即時影像傳輸也已中斷。

船隊的船隻追蹤數據顯示，有7艘船遭到攔截或擋下，但主辦方強調，「不會因此受阻」。

若未遭攔截，全球堅毅船隊原訂明天上午抵達加薩。

這是船隊今天第2度遭以軍騷擾。天未亮前，主辦方就說有兩艘以色列「軍艦」包圍其中船隊中的兩艘船隻，並干擾其通訊。

上週，全球堅毅船隊遭遇無人機攻擊，投下爆裂物與刺激性粉末，導致船體損毀，所幸無人傷亡。

以色列並未對此置評，但多次重申會動用一切手段阻止船隊抵達加薩，並堅稱由於以軍正在和巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）交戰，實施海上封鎖「合法合理」。