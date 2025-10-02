整理包／赴韓注意！韓國15機場無限期罷工 背後原因、班機影響、理賠一次搞懂

南韓15座主要機場，包括仁川、金浦與釜山，從10月1日凌晨起展開大規模罷工，參與人數高達1.5萬人，涵蓋機場維護、消防、電力等關鍵崗位，佔整體人力六成以上。這場由全國機場勞工聯合會發起的罷工，源自對人力不足、輪班不公與待遇落差等長期積怨。《聯合新聞網》整理本篇帶你掌握罷工原因、影響範圍，並提供旅客應對指引，協助降低出行風險。

文章目錄 罷工原因

罷工時間表

南韓影響機場

台灣航班、旅行團影響

行前準備

各家保險公告

常見問題

圖為日前仁川國際機場工會的一日罷工。歐新社

這次罷工的爭議重點，主要集中在仁川機場的夜班制度與勞工安全疑慮，同時也牽涉到韓國機場公社旗下子公司的人事管理與合約制度問題。

1. 長期人力不足 導致過勞與工安意外頻傳

機場員工長期面對嚴重人力短缺與過度工作，特別是夜班與高強度輪班制度，使得職場安全風險大增。今年以來已有多起工殤事件發生，工會批評仁川機場淪為「勞工接連喪命的死亡職場」。

📋 韓國機場勞工死亡事件整理表（2025年） 日期 事件描述 3月15日 20多歲子公司勞工於夜班期間墜落身亡 3月19日 子公司勞工於維修接駁列車時因腦出血倒下 3月20日 同團隊勞工於夜班通勤途中因腦出血倒下 4月3日 70多歲勞工於機場施工期間墜落身亡 7月23日 仁川機場空中交通管制員死亡 8月6日 貨運倉員工於作業中身亡 8月26日 子公司員工於夜班工作期間身亡

📎 資料來源：Law Leader

2. 輪班制度不公 基層員工無力休息

子公司員工仍須執行高負荷的「三班兩輪制」，經常被迫連續上夜班。若無法找到人替班，即使疲憊也難以休息，擔心被扣薪甚至失去工作，造成極大職業疲勞與安全疑慮。工會要求全面改採更合理的「四班兩輪制」。

特徵項目 三班兩輪制 (3조 2교대) 四班兩輪制 (4조 2교대) 組別數量 3組 4組 輪班班次 2班制 2班制 每日工作時數 通常8小時（含加班）或12小時 多為12小時 年假天數 較少，約100天左右 較多，介於182至190天 單次休息時間長度 較零散，通常為1至2天 較連續，通常超過2天 薪酬構成 夜班及加班津貼佔較大比例 基本薪資可能減少，但加班津貼增加 勞工主要優勢 整體薪資較高 休假連續，生活品質較佳 勞工主要缺點 生理時鐘受擾，健康狀況可能受影響 每日工時長，疲勞與安全風險增加

3. 待遇落差大 協議承諾未兌現

基層勞工與子公司員工的薪資待遇遠低於正式人員。儘管2022年與2024年已有調整承諾，但實質改善遲遲未見，工會指責資方「說一套做一套」。

4. 擴建增加負擔 卻不補足人力

仁川機場進行第四期擴建，導致基層人員工作量大增，但新的人力配置遲遲未到位。工會認為，在業務量成長的同時，應同步增加人力投入以維持正常運作與員工權益。

5. 資方與工會對立加劇 訴訟行動引爆不滿

8月工會曾因抗議外包合約重簽，佔據仁川航廈大廳，導致20名員工失業，卻遭資方以「妨害業務、侵入建築」提告。此舉被視為打壓工會，引發更大反彈，也成為罷工升溫的導火線之一。

南韓全國機場勞工聯合會宣布展開罷工行動，包括仁川國際機場、金浦機場等15座機場，一路持續至中秋假期。圖為搭機前往南韓仁川機場旅客等待登機。聯合報系資料照片

南韓15座主要機場自10月1日凌晨起展開罷工，約1.5萬名勞工參與，涉及機場維護、消防與電力等核心崗位。罷工正值中秋連假及連續假期，影響預計擴大。工會表示將持續行動，且未設定結束期限，直到訴求獲回應，並要求韓國機場公社直接協商。

南韓機場罷工時間表

日期 / 時程 事件描述 2025年3月 成立「全國公港勞動者連帶」工會，涵蓋仁川機場地區支部。 2025年3月至6月 工會與6家子公司展開2025年團體協約的集體談判。 2025年7月 談判破裂，雙方提出勞動爭議調解申請。 2025年8月 中央及地方勞動委員會相繼裁定「調解中止」。 2025年8月底至9月初 仁川機場支部進行罷工支持投票，贊成比例超過90%，正式取得罷工權。 2025年9月19日 若協商未果，罷工行動將於中秋連假期間展開。 2025年10月1日 包含仁川及金浦機場在內，全國15座機場自凌晨起全面罷工。

南韓仁川國際機場和金浦機場在內的全國15座機場，自10月1日凌晨起全面展開罷工。

仁川機場公社等營運單位預估，罷工影響有限。依照法規，機場即使人力不足，仍須維持必要人手。例如，與飛航直接相關的登機橋操作必須保持78%人力，安檢人員也未加入罷工。仁川機場公社已啟動應變體系，加強監控並投入替代人員，並研議增設安檢設備、調整出境大廳營運時間等措施。

受到機場總罷工影響的15座主要機場名單

機場名稱 城市／地區 1 仁川國際機場 首爾（國際線樞紐） 2 金浦國際機場 首爾（國內線為主） 3 金海國際機場 釜山 4 濟州國際機場 濟州島 5 大邱國際機場 大邱 6 清州國際機場 忠清北道 7 務安國際機場 全羅南道 8 襄陽國際機場 江原道 9 蔚山機場 蔚山 10 光州機場 光州 11 群山機場 全羅北道 12 原州機場 江原道 13 浦項機場 慶尚北道 14 麗水機場 全羅南道 15 安東機場 慶尚北道

目前台灣航班仍未受到影響。聯合報系資料照

對此，長榮、華航及台灣虎航均表示，目前航班不受影響，將密切關注相關進程，並採取相應措施。星宇航空部分則無飛往韓國航班，因此不受影響。

台灣旅行社赴韓國團目前都未受到影響。

出發前保留變動空間是最關鍵的一步。圖／聯合報系資料照片

1.讓行程保持彈性

無論你的行程是自由行、跟團，或是單純轉機，保留變動空間是最關鍵的一步。

儘量選擇可免費改退的飯店與票券，尤其是未出發前還有幾天的情況下，能改能退的就先調整。

某些票券建議抵達當地後再購買，避免無法到達而產生損失。

若還在規劃中，選擇「彈性票種」將能大大降低風險。

2.保險還是要買 但要看清楚條款

雖然現在投保仍可進行，但保險公司多已公告：

「可以承保，但罷工相關不一定理賠。」

這是因為罷工並非由航空公司員工發起，而是地勤與維運相關單位，因此部分保單可能不涵蓋相關延誤或取消賠償。

建議：

投保前先確認保單條款，尤其是「罷工、旅程取消」的部分。

即便風險高，保險仍然要買，但應有心理準備「不見得理賠」。

信用卡附帶的旅行不便險，大多也不理賠因地勤罷工造成的問題。

3.準備好備案：變更行程或替代計畫

如果不想冒風險：

考慮改變旅遊目的地，但目前航班仍正常運作，因此改票費用需自行負擔。

若航班真的取消，請事先規劃好備案，如其他地點旅遊方案，避免因中秋連假導致臨時改地點成本激增。

⚠️ 提醒：現在航空公司尚未發布異動訊息，不建議此時打電話詢問，客服無法提供更多資訊，請保持冷靜觀察官方公告即可。

航班取消怎麼查？

請依照以下方式自查航班狀態：

優先查看航空公司官網或 App 的「航班動態」。

某些機票代購平台或非官方資訊來源，更新較慢或有誤差，不建議依賴。

若是跟團旅客，也請依照旅行社處理規定與合約條款等待通知。

出發前，旅客應採取的準備建議

預防措施 說明 行程彈性 選擇可改退的票券與飯店，避免損失 投保保險 儘早投保，注意罷工相關不一定理賠 不打客服 航班尚未異動前，客服無實質資訊 查航班動態 使用航空公司官網或 App 查詢最新狀況 預備替代方案 規劃其他目的地或彈性行程，降低風險

出發前先投保會比較安心。圖／AI生成

考量台灣旅客赴韓人數眾多，國內主要產險公司亦相繼針對旅綜險等發出公告，提醒保戶權益。

第一產險

第一產險指出，因南韓已於9月9日宣布啟動罷工，若保戶在此日期後才投保旅遊不便險，因罷工造成的「班機延誤、旅程取消或更改」均不在承保範圍。

台灣產險

台灣產險則表示，自9月11日起投保的旅遊綜合險，若因罷工導致班機延誤，將列為「特別不保事項」；旅程取消或變更同樣不符條款。已投保者若有改期或取消需求，可透過官網或原服務人員辦理退費或批改。

泰安產險

泰安產險公告，自9月11日上午10時起新承保的旅遊綜合險，因罷工導致的班機延誤不在理賠範圍，但9月11日10時前完成投保的保戶則不受影響。不過，機場工作人員罷工並未符合旅程取消或更改險的承保條件。

富邦產險

富邦產險針對9月10日17:30前完成投保的保戶，若班機因罷工延誤四小時以上，仍可依規理賠。但若非屬「公共交通工具業者受僱人」罷工，如地勤或安檢人員行動，則不在承保範圍內。「旅程取消險」與「旅程更改險」僅承保因「搭乘之公共交通工具業者的受僱人」罷工而導致的旅程取消或更改。若罷工為機場維護、消防、安檢、地勤或保安人員所引發，則不在保障範圍內。

國泰產險

國泰產險指出，南韓已宣布將啟動機場罷工活動，自宣布後投保之旅遊綜合險，如因該罷工事故所致「班機延誤」，屬保單條款約定之特別不保事項；另參與罷工活動之機場工作人員，非符合保單條款約定「旅程取消、旅程更改」之承保範圍。

首爾街頭。 美聯社

Q1：現在需要打電話給航空公司問航班狀況嗎？

A：不用太早聯繫。

罷工尚未全面展開前，航空公司不會提前公布航班取消狀況。建議旅客定期查看航班狀態，並確認訂位紀錄中填寫了正確的手機與電子郵件，若有異動，航空公司才能及時通知你。

Q2：如果我因為韓國機場罷工導致航班被取消，保險會賠嗎？

A：大多數情況不會賠。

目前旅遊不便險中，針對罷工的理賠條款通常只涵蓋「交通工具公司員工的罷工」，像這次是機場營運單位（非航空公司）罷工，因此不符理賠條件。不過若航班只是延誤，仍可能符合「班機延誤險」的理賠範圍，因為條款並未明確排除罷工延誤。

Q3：若我想改搭其他航班，機率高嗎？

A：恐怕不樂觀。

若航班被取消，旅客會被集中安排到其他航班上。但中秋連假期間航班幾乎滿載，能成功換到位子的機率很低。與其冒險等待，不如考慮退票，改去其他目的地會更安心。

Q4：跟團出發的話，行程會不會被取消？

A：需視航空公司是否取消航班。

旅行團行程會依照航空公司通知為準，若確定航班取消，旅行社會依照定型化契約辦理退款或重新安排行程，旅客無需自行處理太多流程。

Q5：這種情況，我可以跟航空公司索賠嗎？

A：原則上無法索取額外賠償。

因為罷工並非航空公司本身造成，航空公司通常僅提供「免費改期」或「免費退票」選項，無法再額外賠償其他損失，需旅客自行吸收。

Q6：韓國機場罷工會讓機場完全停運嗎？

A：不至於全面停擺，但運作勢必受影響。

參與罷工的大多是機場子公司的基層人員，負責像是跑道、航廈設施、消防與電力等重要維護工作。雖然影響層面廣，但機場並沒有完全關閉。例如仁川機場就表示會安排替代人力，確保基本運作持續。不過像金浦、釜山、濟州等機場，仍可能出現航班延誤、設施維修不及、通關速度變慢等情形。建議旅客隨時留意航班異動，提早到機場應對突發狀況。