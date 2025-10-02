整理包／赴韓注意！韓國15機場無限期罷工 背後原因、班機影響、理賠一次搞懂
南韓15座主要機場，包括仁川、金浦與釜山，從10月1日凌晨起展開大規模罷工，參與人數高達1.5萬人，涵蓋機場維護、消防、電力等關鍵崗位，佔整體人力六成以上。這場由全國機場勞工聯合會發起的罷工，源自對人力不足、輪班不公與待遇落差等長期積怨。《聯合新聞網》整理本篇帶你掌握罷工原因、影響範圍，並提供旅客應對指引，協助降低出行風險。
這次罷工的爭議重點，主要集中在仁川機場的夜班制度與勞工安全疑慮，同時也牽涉到韓國機場公社旗下子公司的人事管理與合約制度問題。
1. 長期人力不足 導致過勞與工安意外頻傳
機場員工長期面對嚴重人力短缺與過度工作，特別是夜班與高強度輪班制度，使得職場安全風險大增。今年以來已有多起工殤事件發生，工會批評仁川機場淪為「勞工接連喪命的死亡職場」。
|日期
|事件描述
|3月15日
|20多歲子公司勞工於夜班期間墜落身亡
|3月19日
|子公司勞工於維修接駁列車時因腦出血倒下
|3月20日
|同團隊勞工於夜班通勤途中因腦出血倒下
|4月3日
|70多歲勞工於機場施工期間墜落身亡
|7月23日
|仁川機場空中交通管制員死亡
|8月6日
|貨運倉員工於作業中身亡
|8月26日
|子公司員工於夜班工作期間身亡
📎 資料來源：Law Leader
2. 輪班制度不公 基層員工無力休息
子公司員工仍須執行高負荷的「三班兩輪制」，經常被迫連續上夜班。若無法找到人替班，即使疲憊也難以休息，擔心被扣薪甚至失去工作，造成極大職業疲勞與安全疑慮。工會要求全面改採更合理的「四班兩輪制」。
|特徵項目
|三班兩輪制 (3조 2교대)
|四班兩輪制 (4조 2교대)
|組別數量
|3組
|4組
|輪班班次
|2班制
|2班制
|每日工作時數
|通常8小時（含加班）或12小時
|多為12小時
|年假天數
|較少，約100天左右
|較多，介於182至190天
|單次休息時間長度
|較零散，通常為1至2天
|較連續，通常超過2天
|薪酬構成
|夜班及加班津貼佔較大比例
|基本薪資可能減少，但加班津貼增加
|勞工主要優勢
|整體薪資較高
|休假連續，生活品質較佳
|勞工主要缺點
|生理時鐘受擾，健康狀況可能受影響
|每日工時長，疲勞與安全風險增加
3. 待遇落差大 協議承諾未兌現
基層勞工與子公司員工的薪資待遇遠低於正式人員。儘管2022年與2024年已有調整承諾，但實質改善遲遲未見，工會指責資方「說一套做一套」。
4. 擴建增加負擔 卻不補足人力
仁川機場進行第四期擴建，導致基層人員工作量大增，但新的人力配置遲遲未到位。工會認為，在業務量成長的同時，應同步增加人力投入以維持正常運作與員工權益。
5. 資方與工會對立加劇 訴訟行動引爆不滿
8月工會曾因抗議外包合約重簽，佔據仁川航廈大廳，導致20名員工失業，卻遭資方以「妨害業務、侵入建築」提告。此舉被視為打壓工會，引發更大反彈，也成為罷工升溫的導火線之一。
南韓15座主要機場自10月1日凌晨起展開罷工，約1.5萬名勞工參與，涉及機場維護、消防與電力等核心崗位。罷工正值中秋連假及連續假期，影響預計擴大。工會表示將持續行動，且未設定結束期限，直到訴求獲回應，並要求韓國機場公社直接協商。
南韓機場罷工時間表
|日期 / 時程
|事件描述
|2025年3月
|成立「全國公港勞動者連帶」工會，涵蓋仁川機場地區支部。
|2025年3月至6月
|工會與6家子公司展開2025年團體協約的集體談判。
|2025年7月
|談判破裂，雙方提出勞動爭議調解申請。
|2025年8月
|中央及地方勞動委員會相繼裁定「調解中止」。
|2025年8月底至9月初
|仁川機場支部進行罷工支持投票，贊成比例超過90%，正式取得罷工權。
|2025年9月19日
|若協商未果，罷工行動將於中秋連假期間展開。
|2025年10月1日
|包含仁川及金浦機場在內，全國15座機場自凌晨起全面罷工。
南韓仁川國際機場和金浦機場在內的全國15座機場，自10月1日凌晨起全面展開罷工。
仁川機場公社等營運單位預估，罷工影響有限。依照法規，機場即使人力不足，仍須維持必要人手。例如，與飛航直接相關的登機橋操作必須保持78%人力，安檢人員也未加入罷工。仁川機場公社已啟動應變體系，加強監控並投入替代人員，並研議增設安檢設備、調整出境大廳營運時間等措施。
受到機場總罷工影響的15座主要機場名單
|機場名稱
|城市／地區
|1
|仁川國際機場
|首爾（國際線樞紐）
|2
|金浦國際機場
|首爾（國內線為主）
|3
|金海國際機場
|釜山
|4
|濟州國際機場
|濟州島
|5
|大邱國際機場
|大邱
|6
|清州國際機場
|忠清北道
|7
|務安國際機場
|全羅南道
|8
|襄陽國際機場
|江原道
|9
|蔚山機場
|蔚山
|10
|光州機場
|光州
|11
|群山機場
|全羅北道
|12
|原州機場
|江原道
|13
|浦項機場
|慶尚北道
|14
|麗水機場
|全羅南道
|15
|安東機場
|慶尚北道
對此，長榮、華航及台灣虎航均表示，目前航班不受影響，將密切關注相關進程，並採取相應措施。星宇航空部分則無飛往韓國航班，因此不受影響。
台灣旅行社赴韓國團目前都未受到影響。
1.讓行程保持彈性
無論你的行程是自由行、跟團，或是單純轉機，保留變動空間是最關鍵的一步。
儘量選擇可免費改退的飯店與票券，尤其是未出發前還有幾天的情況下，能改能退的就先調整。
某些票券建議抵達當地後再購買，避免無法到達而產生損失。
若還在規劃中，選擇「彈性票種」將能大大降低風險。
2.保險還是要買 但要看清楚條款
雖然現在投保仍可進行，但保險公司多已公告：
「可以承保，但罷工相關不一定理賠。」
這是因為罷工並非由航空公司員工發起，而是地勤與維運相關單位，因此部分保單可能不涵蓋相關延誤或取消賠償。
建議：
投保前先確認保單條款，尤其是「罷工、旅程取消」的部分。
即便風險高，保險仍然要買，但應有心理準備「不見得理賠」。
信用卡附帶的旅行不便險，大多也不理賠因地勤罷工造成的問題。
3.準備好備案：變更行程或替代計畫
如果不想冒風險：
考慮改變旅遊目的地，但目前航班仍正常運作，因此改票費用需自行負擔。
若航班真的取消，請事先規劃好備案，如其他地點旅遊方案，避免因中秋連假導致臨時改地點成本激增。
⚠️ 提醒：現在航空公司尚未發布異動訊息，不建議此時打電話詢問，客服無法提供更多資訊，請保持冷靜觀察官方公告即可。
航班取消怎麼查？
請依照以下方式自查航班狀態：
優先查看航空公司官網或 App 的「航班動態」。
某些機票代購平台或非官方資訊來源，更新較慢或有誤差，不建議依賴。
若是跟團旅客，也請依照旅行社處理規定與合約條款等待通知。
出發前，旅客應採取的準備建議
|預防措施
|說明
|行程彈性
|選擇可改退的票券與飯店，避免損失
|投保保險
|儘早投保，注意罷工相關不一定理賠
|不打客服
|航班尚未異動前，客服無實質資訊
|查航班動態
|使用航空公司官網或 App 查詢最新狀況
|預備替代方案
|規劃其他目的地或彈性行程，降低風險
考量台灣旅客赴韓人數眾多，國內主要產險公司亦相繼針對旅綜險等發出公告，提醒保戶權益。
第一產險
第一產險指出，因南韓已於9月9日宣布啟動罷工，若保戶在此日期後才投保旅遊不便險，因罷工造成的「班機延誤、旅程取消或更改」均不在承保範圍。
台灣產險
台灣產險則表示，自9月11日起投保的旅遊綜合險，若因罷工導致班機延誤，將列為「特別不保事項」；旅程取消或變更同樣不符條款。已投保者若有改期或取消需求，可透過官網或原服務人員辦理退費或批改。
泰安產險
泰安產險公告，自9月11日上午10時起新承保的旅遊綜合險，因罷工導致的班機延誤不在理賠範圍，但9月11日10時前完成投保的保戶則不受影響。不過，機場工作人員罷工並未符合旅程取消或更改險的承保條件。
富邦產險
富邦產險針對9月10日17:30前完成投保的保戶，若班機因罷工延誤四小時以上，仍可依規理賠。但若非屬「公共交通工具業者受僱人」罷工，如地勤或安檢人員行動，則不在承保範圍內。「旅程取消險」與「旅程更改險」僅承保因「搭乘之公共交通工具業者的受僱人」罷工而導致的旅程取消或更改。若罷工為機場維護、消防、安檢、地勤或保安人員所引發，則不在保障範圍內。
國泰產險
國泰產險指出，南韓已宣布將啟動機場罷工活動，自宣布後投保之旅遊綜合險，如因該罷工事故所致「班機延誤」，屬保單條款約定之特別不保事項；另參與罷工活動之機場工作人員，非符合保單條款約定「旅程取消、旅程更改」之承保範圍。
Q1：現在需要打電話給航空公司問航班狀況嗎？
A：不用太早聯繫。
罷工尚未全面展開前，航空公司不會提前公布航班取消狀況。建議旅客定期查看航班狀態，並確認訂位紀錄中填寫了正確的手機與電子郵件，若有異動，航空公司才能及時通知你。
Q2：如果我因為韓國機場罷工導致航班被取消，保險會賠嗎？
A：大多數情況不會賠。
目前旅遊不便險中，針對罷工的理賠條款通常只涵蓋「交通工具公司員工的罷工」，像這次是機場營運單位（非航空公司）罷工，因此不符理賠條件。不過若航班只是延誤，仍可能符合「班機延誤險」的理賠範圍，因為條款並未明確排除罷工延誤。
Q3：若我想改搭其他航班，機率高嗎？
A：恐怕不樂觀。
若航班被取消，旅客會被集中安排到其他航班上。但中秋連假期間航班幾乎滿載，能成功換到位子的機率很低。與其冒險等待，不如考慮退票，改去其他目的地會更安心。
Q4：跟團出發的話，行程會不會被取消？
A：需視航空公司是否取消航班。
旅行團行程會依照航空公司通知為準，若確定航班取消，旅行社會依照定型化契約辦理退款或重新安排行程，旅客無需自行處理太多流程。
Q5：這種情況，我可以跟航空公司索賠嗎？
A：原則上無法索取額外賠償。
因為罷工並非航空公司本身造成，航空公司通常僅提供「免費改期」或「免費退票」選項，無法再額外賠償其他損失，需旅客自行吸收。
Q6：韓國機場罷工會讓機場完全停運嗎？
A：不至於全面停擺，但運作勢必受影響。
參與罷工的大多是機場子公司的基層人員，負責像是跑道、航廈設施、消防與電力等重要維護工作。雖然影響層面廣，但機場並沒有完全關閉。例如仁川機場就表示會安排替代人力，確保基本運作持續。不過像金浦、釜山、濟州等機場，仍可能出現航班延誤、設施維修不及、通關速度變慢等情形。建議旅客隨時留意航班異動，提早到機場應對突發狀況。
