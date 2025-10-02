整理包／赴韓注意！韓國15機場無限期罷工 背後原因、班機影響、理賠一次搞懂

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓仁川機場。歐新社
南韓15座主要機場，包括仁川、金浦與釜山，從10月1日凌晨起展開大規模罷工，參與人數高達1.5萬人，涵蓋機場維護、消防、電力等關鍵崗位，佔整體人力六成以上。這場由全國機場勞工聯合會發起的罷工，源自對人力不足、輪班不公與待遇落差等長期積怨。《聯合新聞網》整理本篇帶你掌握罷工原因、影響範圍，並提供旅客應對指引，協助降低出行風險。

文章目錄

圖為日前仁川國際機場工會的一日罷工。歐新社
這次罷工的爭議重點，主要集中在仁川機場的夜班制度與勞工安全疑慮，同時也牽涉到韓國機場公社旗下子公司的人事管理與合約制度問題。

1. 長期人力不足 導致過勞與工安意外頻傳

機場員工長期面對嚴重人力短缺與過度工作，特別是夜班與高強度輪班制度，使得職場安全風險大增。今年以來已有多起工殤事件發生，工會批評仁川機場淪為「勞工接連喪命的死亡職場」。

📋 韓國機場勞工死亡事件整理表（2025年）
日期事件描述
3月15日20多歲子公司勞工於夜班期間墜落身亡
3月19日子公司勞工於維修接駁列車時因腦出血倒下
3月20日同團隊勞工於夜班通勤途中因腦出血倒下
4月3日70多歲勞工於機場施工期間墜落身亡
7月23日仁川機場空中交通管制員死亡
8月6日貨運倉員工於作業中身亡
8月26日子公司員工於夜班工作期間身亡

📎 資料來源：Law Leader

2. 輪班制度不公 基層員工無力休息

子公司員工仍須執行高負荷的「三班兩輪制」，經常被迫連續上夜班。若無法找到人替班，即使疲憊也難以休息，擔心被扣薪甚至失去工作，造成極大職業疲勞與安全疑慮。工會要求全面改採更合理的「四班兩輪制」。

特徵項目三班兩輪制 (3조 2교대)四班兩輪制 (4조 2교대)
組別數量3組4組
輪班班次2班制2班制
每日工作時數通常8小時（含加班）或12小時多為12小時
年假天數較少，約100天左右較多，介於182至190天
單次休息時間長度較零散，通常為1至2天較連續，通常超過2天
薪酬構成夜班及加班津貼佔較大比例基本薪資可能減少，但加班津貼增加
勞工主要優勢整體薪資較高休假連續，生活品質較佳
勞工主要缺點生理時鐘受擾，健康狀況可能受影響每日工時長，疲勞與安全風險增加

3. 待遇落差大 協議承諾未兌現

基層勞工與子公司員工的薪資待遇遠低於正式人員。儘管2022年與2024年已有調整承諾，但實質改善遲遲未見，工會指責資方「說一套做一套」。

4. 擴建增加負擔 卻不補足人力

仁川機場進行第四期擴建，導致基層人員工作量大增，但新的人力配置遲遲未到位。工會認為，在業務量成長的同時，應同步增加人力投入以維持正常運作與員工權益。

5. 資方與工會對立加劇 訴訟行動引爆不滿

8月工會曾因抗議外包合約重簽，佔據仁川航廈大廳，導致20名員工失業，卻遭資方以「妨害業務、侵入建築」提告。此舉被視為打壓工會，引發更大反彈，也成為罷工升溫的導火線之一。

南韓全國機場勞工聯合會宣布展開罷工行動，包括仁川國際機場、金浦機場等15座機場，一路持續至中秋假期。圖為搭機前往南韓仁川機場旅客等待登機。聯合報系資料照片
南韓全國機場勞工聯合會宣布展開罷工行動，包括仁川國際機場、金浦機場等15座機場，一路持續至中秋假期。圖為搭機前往南韓仁川機場旅客等待登機。聯合報系資料照片

南韓15座主要機場自10月1日凌晨起展開罷工，約1.5萬名勞工參與，涉及機場維護、消防與電力等核心崗位。罷工正值中秋連假及連續假期，影響預計擴大。工會表示將持續行動，且未設定結束期限，直到訴求獲回應，並要求韓國機場公社直接協商。

南韓機場罷工時間表

日期 / 時程事件描述
2025年3月成立「全國公港勞動者連帶」工會，涵蓋仁川機場地區支部。
2025年3月至6月工會與6家子公司展開2025年團體協約的集體談判。
2025年7月談判破裂，雙方提出勞動爭議調解申請。
2025年8月中央及地方勞動委員會相繼裁定「調解中止」。
2025年8月底至9月初仁川機場支部進行罷工支持投票，贊成比例超過90%，正式取得罷工權。
2025年9月19日若協商未果，罷工行動將於中秋連假期間展開。
2025年10月1日包含仁川及金浦機場在內，全國15座機場自凌晨起全面罷工。

南韓仁川國際機場和金浦機場在內的全國15座機場，自10月1日凌晨起全面展開罷工。

仁川機場公社等營運單位預估，罷工影響有限。依照法規，機場即使人力不足，仍須維持必要人手。例如，與飛航直接相關的登機橋操作必須保持78%人力，安檢人員也未加入罷工。仁川機場公社已啟動應變體系，加強監控並投入替代人員，並研議增設安檢設備、調整出境大廳營運時間等措施。

受到機場總罷工影響的15座主要機場名單

機場名稱城市／地區
1仁川國際機場首爾（國際線樞紐）
2金浦國際機場首爾（國內線為主）
3金海國際機場釜山
4濟州國際機場濟州島
5大邱國際機場大邱
6清州國際機場忠清北道
7務安國際機場全羅南道
8襄陽國際機場江原道
9蔚山機場蔚山
10光州機場光州
11群山機場全羅北道
12原州機場江原道
13浦項機場慶尚北道
14麗水機場全羅南道
15安東機場慶尚北道

目前台灣航班仍未受到影響。聯合報系資料照
目前台灣航班仍未受到影響。聯合報系資料照

對此，長榮、華航及台灣虎航均表示，目前航班不受影響，將密切關注相關進程，並採取相應措施。星宇航空部分則無飛往韓國航班，因此不受影響。

台灣旅行社赴韓國團目前都未受到影響。

出發前保留變動空間是最關鍵的一步。圖／聯合報系資料照片
出發前保留變動空間是最關鍵的一步。圖／聯合報系資料照片

1.讓行程保持彈性

無論你的行程是自由行、跟團，或是單純轉機，保留變動空間是最關鍵的一步。

儘量選擇可免費改退的飯店與票券，尤其是未出發前還有幾天的情況下，能改能退的就先調整。

某些票券建議抵達當地後再購買，避免無法到達而產生損失。

若還在規劃中，選擇「彈性票種」將能大大降低風險。

2.保險還是要買 但要看清楚條款

雖然現在投保仍可進行，但保險公司多已公告：

「可以承保，但罷工相關不一定理賠。」

這是因為罷工並非由航空公司員工發起，而是地勤與維運相關單位，因此部分保單可能不涵蓋相關延誤或取消賠償。

建議：

投保前先確認保單條款，尤其是「罷工、旅程取消」的部分。

即便風險高，保險仍然要買，但應有心理準備「不見得理賠」。

信用卡附帶的旅行不便險，大多也不理賠因地勤罷工造成的問題。

3.準備好備案：變更行程或替代計畫

如果不想冒風險：

考慮改變旅遊目的地，但目前航班仍正常運作，因此改票費用需自行負擔。

若航班真的取消，請事先規劃好備案，如其他地點旅遊方案，避免因中秋連假導致臨時改地點成本激增。

⚠️ 提醒：現在航空公司尚未發布異動訊息，不建議此時打電話詢問，客服無法提供更多資訊，請保持冷靜觀察官方公告即可。

航班取消怎麼查？

請依照以下方式自查航班狀態：

優先查看航空公司官網或 App 的「航班動態」。

某些機票代購平台或非官方資訊來源，更新較慢或有誤差，不建議依賴。

若是跟團旅客，也請依照旅行社處理規定與合約條款等待通知。

出發前，旅客應採取的準備建議

預防措施說明
行程彈性選擇可改退的票券與飯店，避免損失
投保保險儘早投保，注意罷工相關不一定理賠
不打客服航班尚未異動前，客服無實質資訊
查航班動態使用航空公司官網或 App 查詢最新狀況
預備替代方案規劃其他目的地或彈性行程，降低風險

出發前先投保會比較安心。圖／AI生成
出發前先投保會比較安心。圖／AI生成

考量台灣旅客赴韓人數眾多，國內主要產險公司亦相繼針對旅綜險等發出公告，提醒保戶權益。

第一產險

第一產險指出，因南韓已於9月9日宣布啟動罷工，若保戶在此日期後才投保旅遊不便險，因罷工造成的「班機延誤、旅程取消或更改」均不在承保範圍。

台灣產險

台灣產險則表示，自9月11日起投保的旅遊綜合險，若因罷工導致班機延誤，將列為「特別不保事項」；旅程取消或變更同樣不符條款。已投保者若有改期或取消需求，可透過官網或原服務人員辦理退費或批改。

泰安產險

泰安產險公告，自9月11日上午10時起新承保的旅遊綜合險，因罷工導致的班機延誤不在理賠範圍，但9月11日10時前完成投保的保戶則不受影響。不過，機場工作人員罷工並未符合旅程取消或更改險的承保條件。

富邦產險

富邦產險針對9月10日17:30前完成投保的保戶，若班機因罷工延誤四小時以上，仍可依規理賠。但若非屬「公共交通工具業者受僱人」罷工，如地勤或安檢人員行動，則不在承保範圍內。「旅程取消險」與「旅程更改險」僅承保因「搭乘之公共交通工具業者的受僱人」罷工而導致的旅程取消或更改。若罷工為機場維護、消防、安檢、地勤或保安人員所引發，則不在保障範圍內。

國泰產險

國泰產險指出，南韓已宣布將啟動機場罷工活動，自宣布後投保之旅遊綜合險，如因該罷工事故所致「班機延誤」，屬保單條款約定之特別不保事項；另參與罷工活動之機場工作人員，非符合保單條款約定「旅程取消、旅程更改」之承保範圍。

首爾街頭。 美聯社
首爾街頭。 美聯社

Q1：現在需要打電話給航空公司問航班狀況嗎？

A：不用太早聯繫。

罷工尚未全面展開前，航空公司不會提前公布航班取消狀況。建議旅客定期查看航班狀態，並確認訂位紀錄中填寫了正確的手機與電子郵件，若有異動，航空公司才能及時通知你。

Q2：如果我因為韓國機場罷工導致航班被取消，保險會賠嗎？

A：大多數情況不會賠。

目前旅遊不便險中，針對罷工的理賠條款通常只涵蓋「交通工具公司員工的罷工」，像這次是機場營運單位（非航空公司）罷工，因此不符理賠條件。不過若航班只是延誤，仍可能符合「班機延誤險」的理賠範圍，因為條款並未明確排除罷工延誤。

Q3：若我想改搭其他航班，機率高嗎？

A：恐怕不樂觀。

若航班被取消，旅客會被集中安排到其他航班上。但中秋連假期間航班幾乎滿載，能成功換到位子的機率很低。與其冒險等待，不如考慮退票，改去其他目的地會更安心。

Q4：跟團出發的話，行程會不會被取消？

A：需視航空公司是否取消航班。

旅行團行程會依照航空公司通知為準，若確定航班取消，旅行社會依照定型化契約辦理退款或重新安排行程，旅客無需自行處理太多流程。

Q5：這種情況，我可以跟航空公司索賠嗎？

A：原則上無法索取額外賠償。

因為罷工並非航空公司本身造成，航空公司通常僅提供「免費改期」或「免費退票」選項，無法再額外賠償其他損失，需旅客自行吸收。

Q6：韓國機場罷工會讓機場完全停運嗎？

A：不至於全面停擺，但運作勢必受影響。

參與罷工的大多是機場子公司的基層人員，負責像是跑道、航廈設施、消防與電力等重要維護工作。雖然影響層面廣，但機場並沒有完全關閉。例如仁川機場就表示會安排替代人力，確保基本運作持續。不過像金浦、釜山、濟州等機場，仍可能出現航班延誤、設施維修不及、通關速度變慢等情形。建議旅客隨時留意航班異動，提早到機場應對突發狀況。

南韓15座主要機場，包括仁川、金浦與釜山，從10月1日凌晨起展開大規模罷工，參與人數高達1.5萬人,涵蓋機場維護、消防、電力等關鍵崗位，佔整體人力六成以上。這場由全國機場勞工聯合會發起的罷工，源自對人力不足、輪班不公與待遇落差等長期積怨。《聯合新聞網》整理本篇帶你掌握罷工原因、影響範圍，並提供旅客應對指引，協助降低出行風險。

