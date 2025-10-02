替以色列善後？川普簽署行政命令 承諾保衛卡達免受「任何攻擊」

美國總統川普簽署行政命令，誓言將動用包括軍事行動在內的一切手段保衛中東國家卡達，但外界對此承諾的實質分量仍有疑慮。

美聯社報導，白宮網站1日公布該行政命令的文本，但日期標為9月29日，似乎是川普在以色列突襲卡達首都杜哈、鎖定當時正在開會的哈瑪斯領導人後，為安撫卡達而採取的進一步措施。不具名白宮官員透露，川普1日稍晚致電卡達元首譚明；白宮並未公布通話詳情。

該行政命令引述美國與卡達的「密切合作」與「共同利益」，並誓言「保證卡達安全與領土完整免受外來攻擊」。

命令指出：「美國應將對卡達領土、主權或關鍵基礎設施的任何武裝攻擊，視為對美國和平與安全的威脅。若發生此類攻擊，美國將採取一切合法且適當的措施，包括外交、經濟，必要時則動用軍事，來捍衛美國與卡達的利益，並恢復和平與穩定。」

川普的行政命令顯然是在以色列總理內唐亞胡9月29日訪問華府之際發布。根據此前新聞，川普當天在白宮主持美國、內唐亞胡和卡達總理穆罕默德之間的三方通話，內唐亞胡對於以色列用飛彈攻擊位在卡達的哈瑪斯目標，造成一名卡達軍人死亡感到深深懊悔。

卡達方面尚未就行政命令回應置評，但卡達資助的半島電視台以頭條大幅報導。不過，川普的承諾真正效力仍待觀察。具法律約束力的協議或條約通常須經參議院批准，但總統也能在未經參院同意下簽訂國際協定，例如前總統歐巴馬於2015年達成的伊朗核協議。最終，是否動用軍事力量的決定權仍掌握在總統手中。