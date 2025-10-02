捷克大選前夕右派黨民調領先 親歐、親俄成攻防焦點

快訊

中央社／ 布拉格1日專電

捷克國會大選前夕，各政黨在全國各地舉行競選活動，現場傳出支持與反對聲浪。此次選舉重點攻防之一為親歐、親俄立場，目前民調領先的右派「不滿公民行動黨」由捷克前總理巴比斯領導，他強調，「絕不會與共產黨合作組閣」。

捷克將在3日與4日舉行國會選舉，將選出200個眾議院席位，結果將影響國內政策與外交立場。從財政政策、對烏克蘭的立場、與歐盟關係、移民政策等議題，都成為各黨派攻防焦點。

巴比斯（Andrej Babiš）領導的「不滿公民行動黨」（ANO）目前在民調中領先，該黨主張減稅、提高薪資與退休金，並對移民與氣候政策持批評態度。ANO主張可能調整捷克的外交政策，例如停止援助烏克蘭，建立較親俄的關係。

「不滿公民行動黨」於9月30日在布拉格地鐵站外舉行競選活動，中央社記者前往現場，觀察到除了零星反對聲音外，多數民眾表現熱烈支持，與會者以年長選民居多。現場攤位發放印有「強大的捷克」（Silné Česko）字樣的紅帽、巴比斯的施政計畫書與衛生紙等各式競選小物。

巴比斯上台演說呼籲，選民務必前往投票，並強調「ANO絕不會與共產黨合作組閣」，因現任總理費亞拉（Petr Fiala）領導的聯盟「一起」（SPOLU）指責巴比斯會把捷克「拉向東方」。

巴比斯說：「有幾位外國記者問我和蒲亭（Vladimir Putin）的關係，但我從來沒跟他談過話。在我們過去執政時，我們驅逐80名俄國外交官，捷克成為繼美國之後俄羅斯的第二大敵人。」

「不滿公民行動黨」副主席哈夫里查克（KarelHavlíček）上台發言時表示，「布拉格對我們不容易，但我們正在迎頭趕上。我們決定要把這裡拿下來。」

哈夫里查克在ANO黨內被視為「影子總理」，是繼巴比斯外，未來可能的總理人選。哈夫里查克批評費亞拉政府導致高能源價格、排放許可證，以及住房困難等問題。

同屬ANO黨的前財政部長基列羅娃（AlenaSchillerová）上台批評：「不透明的預算、只會加稅。這屆政府之下，誰過得最好？軍火商、能源公司。那誰買單？是你們！」她承諾，若ANO重返執政，將提供學生優惠、病假補助等各種福利。

現場支持者Martin告訴中央社記者，「我相信他們，我曾經投給他們，也會繼續投，因為他們不會讓我失望。」他指出，當今執政的政府，沒有履行他們的承諾；而巴比斯承諾了，就會做到。

現場反對者Samuel則表示，他自2016年認識ANO，觀察到ANO在選舉為爭取選票不擇手段，並不是真正為經濟或國家做有益的事，只是為了吸引選民。

Samuel表示，他擔心選舉中有很多候選人親俄，未來捷克可能不再支持烏克蘭，「這是個嚴重問題」。他不希望未來政府像斯洛伐克那樣支持俄羅斯。

捷克 總理

