快訊

北捷婦逼讓位被踹飛！吳鳳讚「台人較溫柔易被欺負」曝外國人反應：絕對反擊

日本自民黨選戰倒數！三強鼎立將有黑馬？

Instagram傳災情！貼文文字全消失 解決方案曝光趕快試

柏林警方逮捕3名哈瑪斯嫌犯！查獲武器疑策劃恐攻

中央社／ 柏林1日專電
圖為逮捕嫌犯示意圖。圖／AI生成
圖為逮捕嫌犯示意圖。圖／AI生成

德國聯邦檢察院今天下令逮捕3名疑似哈瑪斯成員。檢方指控，嫌犯自今年夏季起為哈瑪斯籌措槍械與彈藥，準備對德國境內猶太與以色列設施發動襲擊。行動中查獲AK-47突擊步槍、多把手槍與數百發子彈。

德國聯邦檢察院表示，遭逮捕的3人分別為36歲的Abed Al G.、43歲的Wael F. M.與44歲的Ahmad I.。其中2人擁有德國國籍，一人出生於黎巴嫩。據柏林日報報導，2名德籍嫌犯分別具有敘利亞與黎巴嫩背景。

檢方指出，3人涉嫌加入外國恐怖組織，擔任哈瑪斯的「海外行動幹員」，與該組織軍事部門領導層保持直接聯繫，並籌劃危害德國國家安全的暴力行動。

調查人員長期監控嫌犯，並於10月1日掌握他們在柏林默比特（Moabit）區進行武器交接。柏林警方隨即展開突擊，當場逮捕三人，並查獲一把AK-47突擊步槍、多把葛洛克手槍與大量彈藥。

檢方強調，這批武器原本就是供哈瑪斯在德國對以色列或猶太設施實施謀殺性襲擊之用，嫌犯透過黑市取得槍彈，企圖在德國境內發動襲擊。

事件引起德國高度關注，聯邦司法部長胡比希（Stefanie Hubig）形容這是一起「非常嚴重的事件」，強調國家有責任保護猶太人生活，對反猶主義零容忍。

基民盟（CDU）議員索姆（Alexander Throm）則呼籲採取嚴厲措施，包含剝奪涉恐人員的德國國籍，服刑後予以驅逐，尤其是具有雙重國籍者。認為策劃恐攻的人，在德國不應有立足之地。

柏林警察工會發言人伊恩卓（Benjamin Jendro）表示，這次查獲的武器顯示威脅情況令人憂慮。他呼籲政府盡快為安全部門配備新技術，並提供更明確的法律依據，以更有效因應恐攻行動。

3名嫌犯將於10月2日被押往卡斯陸（Karlsruhe），由聯邦最高法院預審法官決定是否核發羈押令。

德國檢方曾在2023年12月於柏林逮捕4名奉哈瑪斯指令、尋找藏於歐洲武器庫的黎巴嫩男子，指控他們準備對猶太設施發動襲擊。當時這起案件改變德國安全單位對哈瑪斯的評估，認為過去僅被視為該組織後勤藏身地的德國，已成為哈瑪斯恐怖攻擊行動的目標之一。

德國 哈瑪斯 柏林

延伸閱讀

哈瑪斯盼修改川普方案 要求確保以色列撤出加薩、不從事暗殺

內唐亞胡否認同意巴勒斯坦建國 「以軍將續留加薩」

半島電視台：川普加薩停火計畫5疑慮未解、關鍵處含糊

加薩和平提案 以國同意

相關新聞

替以色列善後？川普簽署行政命令 承諾保衛卡達免受「任何攻擊」

美國總統川普簽署行政命令，誓言將動用包括軍事行動在內的一切手段保衛中東國家卡達，但外界對此承諾的實質分量仍有疑慮。

6月才來台！知名保育運動先驅珍古德博士辭世 享壽91歲

知名英國靈長類學家、保育運動先驅珍古德（Jane Goodall）博士於加州辭世，享壽 91 歲。今年6月曾來台訪問的她...

捷克大選前夕右派黨民調領先 親歐、親俄成攻防焦點

捷克國會大選前夕，各政黨在全國各地舉行競選活動，現場傳出支持與反對聲浪。此次選舉重點攻防之一為親歐、親俄立場，目前民調領...

3兒都是美軍陸戰隊 無證移民爸遭FBI「獵捕」引公憤

納奇索．巴蘭科（Narciso Barranco）在美國辛苦工作30年，3個兒子都投身陸戰隊、第二任妻子也是美國公民，卻因無證身分在加州街頭遭聯邦探員群毆逮捕，影片引發公憤。事件揭露無證移民家庭的困境，也讓讀者反思：為家庭與社會奉獻的人，如何在嚴苛政策下求生？社區募款、律師援助與媒體關注，顯示個人故事能引發公眾與政策對話。

柏林警方逮捕3名哈瑪斯嫌犯！查獲武器疑策劃恐攻

德國聯邦檢察院今天下令逮捕3名疑似哈瑪斯成員。檢方指控，嫌犯自今年夏季起為哈瑪斯籌措槍械與彈藥，準備對德國境內猶太與以色...

衣索比亞教堂發生鷹架倒塌意外 已釀36死200多傷

東非國家衣索比亞的國營媒體報導，當地1座教堂今天發生臨時搭建的鷹架平台倒塌意外，造成至少36人喪生、200多人受傷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。