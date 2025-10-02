柏林警方逮捕3名哈瑪斯嫌犯！查獲武器疑策劃恐攻

德國聯邦檢察院今天下令逮捕3名疑似哈瑪斯成員。檢方指控，嫌犯自今年夏季起為哈瑪斯籌措槍械與彈藥，準備對德國境內猶太與以色列設施發動襲擊。行動中查獲AK-47突擊步槍、多把手槍與數百發子彈。

德國聯邦檢察院表示，遭逮捕的3人分別為36歲的Abed Al G.、43歲的Wael F. M.與44歲的Ahmad I.。其中2人擁有德國國籍，一人出生於黎巴嫩。據柏林日報報導，2名德籍嫌犯分別具有敘利亞與黎巴嫩背景。

檢方指出，3人涉嫌加入外國恐怖組織，擔任哈瑪斯的「海外行動幹員」，與該組織軍事部門領導層保持直接聯繫，並籌劃危害德國國家安全的暴力行動。

調查人員長期監控嫌犯，並於10月1日掌握他們在柏林默比特（Moabit）區進行武器交接。柏林警方隨即展開突擊，當場逮捕三人，並查獲一把AK-47突擊步槍、多把葛洛克手槍與大量彈藥。

檢方強調，這批武器原本就是供哈瑪斯在德國對以色列或猶太設施實施謀殺性襲擊之用，嫌犯透過黑市取得槍彈，企圖在德國境內發動襲擊。

事件引起德國高度關注，聯邦司法部長胡比希（Stefanie Hubig）形容這是一起「非常嚴重的事件」，強調國家有責任保護猶太人生活，對反猶主義零容忍。

基民盟（CDU）議員索姆（Alexander Throm）則呼籲採取嚴厲措施，包含剝奪涉恐人員的德國國籍，服刑後予以驅逐，尤其是具有雙重國籍者。認為策劃恐攻的人，在德國不應有立足之地。

柏林警察工會發言人伊恩卓（Benjamin Jendro）表示，這次查獲的武器顯示威脅情況令人憂慮。他呼籲政府盡快為安全部門配備新技術，並提供更明確的法律依據，以更有效因應恐攻行動。

3名嫌犯將於10月2日被押往卡斯陸（Karlsruhe），由聯邦最高法院預審法官決定是否核發羈押令。

德國檢方曾在2023年12月於柏林逮捕4名奉哈瑪斯指令、尋找藏於歐洲武器庫的黎巴嫩男子，指控他們準備對猶太設施發動襲擊。當時這起案件改變德國安全單位對哈瑪斯的評估，認為過去僅被視為該組織後勤藏身地的德國，已成為哈瑪斯恐怖攻擊行動的目標之一。