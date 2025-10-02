知名保育運動先驅珍古德博士辭世 享壽91歲

知名英國靈長類學家、保育運動先驅珍古德（Jane Goodall）博士於加州辭世，享壽 91 歲。今年6月曾來台訪問的她，仍致力推廣愛地球環保永續ESG的活動，如今卻傳出辭世消息，而她創立的珍古德研究所在Instagram證實死訊：「研究所創辦人、聯合國和平大使珍古德博士因自然原因辭世，享壽91歲。她當時正在美國加州進行演講巡迴活動。古德博士以行為學家的身分展開研究，其對靈長類的發現徹底革新了科學界。她終其一生不懈倡議，致力於自然環境的保護與復育，影響力遍及全球。」

據紐約時報報導，珍古德 1960 年代初受考古學家路易士．李奇（Louis Leakey）鼓勵，開始在東非叢林中展開研究。1963 年，她的調查成果首次刊登於《國家地理》，以親暱筆觸記錄「灰鬍子大衛」、「弗洛」等黑猩猩個體的生活方式，震撼國際學界。她在文章與著作中不僅呈現科學觀察，更生動描述瘧疾、毒蛇與掠食者環伺的野外環境，讓研究過程宛如冒險故事，引發大眾高度關注。隨後的電視紀錄片和出版書籍，使她成為少數能跨越科學與大眾文化的明星學者。