快訊

知名保育運動先驅珍古德博士辭世 享壽91歲

聽新聞
0:00 / 0:00

知名保育運動先驅珍古德博士辭世 享壽91歲

聯合報／ 記者闕志儒／即時報導
知名靈長類學者珍古德辭世。(美聯社資料照)
知名靈長類學者珍古德辭世。(美聯社資料照)

知名英國靈長類學家、保育運動先驅珍古德（Jane Goodall）博士於加州辭世，享壽 91 歲。今年6月曾來台訪問的她，仍致力推廣愛地球環保永續ESG的活動，如今卻傳出辭世消息，而她創立的珍古德研究所在Instagram證實死訊：「研究所創辦人、聯合國和平大使珍古德博士因自然原因辭世，享壽91歲。她當時正在美國加州進行演講巡迴活動。古德博士以行為學家的身分展開研究，其對靈長類的發現徹底革新了科學界。她終其一生不懈倡議，致力於自然環境的保護與復育，影響力遍及全球。」

據紐約時報報導，珍古德 1960 年代初受考古學家路易士．李奇（Louis Leakey）鼓勵，開始在東非叢林中展開研究。1963 年，她的調查成果首次刊登於《國家地理》，以親暱筆觸記錄「灰鬍子大衛」、「弗洛」等黑猩猩個體的生活方式，震撼國際學界。她在文章與著作中不僅呈現科學觀察，更生動描述瘧疾、毒蛇與掠食者環伺的野外環境，讓研究過程宛如冒險故事，引發大眾高度關注。隨後的電視紀錄片和出版書籍，使她成為少數能跨越科學與大眾文化的明星學者。

數十年以來，珍古德的研究，重新界定了人類與動物的界線，發現了黑猩猩會製造工具、群體狩獵、進行儀式性等行為，甚至爆發有組織的衝突，這些突破性發現，動搖了「人類獨有理性」的傳統認知。如今她的離世，象徵一個世代的結束，但她推動的保育精神與「人類並非萬物中心」的理念，將持續影響未來世代。

知名靈長類學者珍古德辭世。(路透社資料照)
知名靈長類學者珍古德辭世。(路透社資料照)
知名靈長類學者珍古德辭世。圖／摘自IG
知名靈長類學者珍古德辭世。圖／摘自IG
知名靈長類學者珍古德辭世。(美聯社資料照)
知名靈長類學者珍古德辭世。(美聯社資料照)
知名靈長類學者珍古德辭世。(美聯社資料照)
知名靈長類學者珍古德辭世。(美聯社資料照)

珍古德 科學 黑猩猩

延伸閱讀

遠傳紙本帳單 2026年起收費

馬太鞍溪堰塞湖蓄水量降至潰決前6.4% 仍紅色警戒

森林裡有歌聲、海岸上有微光 林業保育署：攜手企業永續專案感動人心

馬太鞍溪災後地形劇變 林保署：山體崩塌最高403公尺

相關新聞

川普加薩和平計畫 哈瑪斯有意見「解除武裝條款得改」

法新社一日報導，一名接近巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯領導層的消息人士當天透露，對美國總統川普提出的加薩和平計畫，哈瑪斯成員希望...

餘震已逾6百起！菲律賓宿霧強震 至少69死2百傷

菲律賓中部宿霧省外海九月卅日晚間近十時發生規模六點九地震，當地電力中斷、民眾摸黑逃生，至少六十九人罹難，逾兩百人受傷，政...

知名保育運動先驅珍古德博士辭世 享壽91歲

知名英國靈長類學家、保育運動先驅珍古德（Jane Goodall）博士於加州辭世，享壽 91 歲。今年6月曾來台訪問的她...

黃金72小時告急...印尼學校倒塌 仍有至少90人受困

印尼爪哇島東部一所學校校舍九月廿九日突然倒塌，搜救人員一日從瓦礫堆中救出一名生還者，但仍有至少九十人受困。當局目前證實事...

進軍美國後院 陸成拉美「安共體」觀察員國

中國大陸在九月底正式成為拉丁美洲「安地斯共同體」的觀察員國，該組織是由秘魯、厄瓜多、哥倫比亞和玻利維亞組成的關稅同盟。有...

慕尼黑清晨傳爆炸、縱火案1人身亡 啤酒節暫時關閉

德國慕尼黑今天清晨傳出爆炸與縱火事件，一名男子死亡，警方隨後在其住處發現爆裂物。由於同一名嫌疑人留下與慕尼黑啤酒節相關的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。