川普加薩和平計畫 哈瑪斯有意見「解除武裝條款得改」

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
美國總統川普（右）提出20點加薩和平計畫，獲得以色列總理內唐亞胡（左）支持。法新社
美國總統川普（右）提出20點加薩和平計畫，獲得以色列總理內唐亞胡（左）支持。法新社

法新社一日報導，一名接近巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯領導層的消息人士當天透露，對美國總統川普提出的加薩和平計畫，哈瑪斯成員希望修改其中關於該組織解除武裝等事項的條款。

該名巴勒斯坦消息人士說，哈瑪斯談判代表九月卅日已在卡達首都杜哈與土耳其、埃及、卡達官員會談，哈瑪斯需最多二或三天來回應川普計畫。

川普計畫已獲以色列總理內唐亞胡支持，該計畫呼籲加薩停火，要求哈瑪斯七十二小時內釋放剩餘人質並解除武裝，以色列則要從加薩逐步撤軍。

但前述消息人士說，哈瑪斯希望修改若干條款，例如關於解除武裝及驅逐哈瑪斯和各派系幹部的條款。哈瑪斯領袖還要求針對以色列完全撤出加薩、不會在加薩境內與境外從事暗殺，取得「國際保證」。

以色列九月襲擊在杜哈開會討論先前停火提議的哈瑪斯成員，導致六人死亡。

另一名熟悉談判的消息人士說，哈瑪斯內部對川普計畫有歧見，分兩派觀點，其一是支持無條件批准，因為重要的是取得川普保障的停火，前提是調停方須保證以色列執行該和平計畫。另一派則對幾項重要條款抱持相當保留態度，拒絕解除武裝，也不願讓任何巴人被帶離加薩。

消息人士說，這一派支持有條件協議，內容要釐清若干事項，考量哈瑪斯和其他抵抗派系的要求，以防一邊讓占領加薩合法化，一邊將抵抗定為犯罪；若干派系拒絕川普的計畫，但討論仍在進行，事態將很快更明朗。

卡達總理穆罕默德九月卅日接受半島電視台採訪時說，目前加薩計畫部分內容需進一步釐清和談判，包括以色列從加薩撤軍。

哈瑪斯 川普 以色列 卡達 巴勒斯坦 內唐亞胡

相關新聞

解放軍會無預兆突襲台灣？美專家分析「幾乎不可能」 但1情境恐直接空襲

中國大陸是否可能突襲台灣？印度通訊社「亞洲國際新聞」（ANI）報導，美國軍事專家提醒，中共「幾乎不可能做到」讓台灣完全零...

哈瑪斯盼修改川普方案 要求確保以色列撤出加薩、不從事暗殺

法新社1日報導，一名接近巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯領導層的消息人士當天透露，對美國總統川普提出的加薩和平計畫，哈瑪斯成員希望...

菲律賓強震死亡人數增至69人 當地醫院傳已「不堪負荷」

菲律賓中部宿霧省外海9月30日晚間發生規模6.9的地震，官員證實死亡人數已上升至69人，政府正全力動員各部門展開搜救，並...

延長撥款法案參院未過關 美國聯邦政府關門

美國聯邦參議院九月卅日晚間未能通過短期延長撥款法案，導致聯邦政府斷炊，被迫於十月一日起（台灣時間一日中午）關門；這是美國...

美聯邦政府關門...75萬人放無薪假 連AIT也受影響

美國聯邦政府一日關門，預期邊境保護、住院醫療、執法、空中交通管制部門等將持續運作，非必要業務將被迫停擺，恐衝擊航空運輸與...

餘震已逾6百起！菲律賓宿霧強震 至少69死2百傷

菲律賓中部宿霧省外海九月卅日晚間近十時發生規模六點九地震，當地電力中斷、民眾摸黑逃生，至少六十九人罹難，逾兩百人受傷，政...

