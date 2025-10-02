黃金72小時告急...印尼學校倒塌 仍有至少90人受困

印尼爪哇島東部一所學校校舍九月廿九日突然倒塌，搜救人員一日從瓦礫堆中救出一名生還者，但仍有至少九十人受困。當局目前證實事件造成四人罹難，約一百人受傷。在此之前有至少六名孩童獲救。

法新社報導，東爪哇省蘇達約這所伊斯蘭教寄宿學校建築九月廿九日下午突然倒塌，當時學生正集合準備午後禱告。

救援人員一日表示，已從倒塌校舍中救出一名生還者和第四具遺體，但未透露進一步細節。約一百名傷者當中有逾廿人仍住院治療，其中許多人頭部受傷和骨折。根據校方資料，仍有九十人受困。

印尼國家搜救總署指出，搜救工作異常困難，現場如果一處產生震動，其他地方也可能受影響，必須挖地道前進到有人受困區域。但開挖本身也充滿挑戰，包括進一步坍塌的可能性。受限於建物的混凝土柱，地道頂多只能開鑿約六十公分寬。

隨著七十二小時「黃金救援期」逼近尾聲，搜救人員加緊行動，包括運用熱感測無人機等科技尋找生還者和罹難者。國家搜救總署人員表示，目前在七個區域探測到生命跡象。

校舍倒塌原因仍待調查，專家表示，初步跡象指向建築結構問題與營造品質不符標準。國家災害應變總署指出，學校四樓進行加蓋導致基柱支撐不住，釀成倒塌。