進軍美國後院 陸成拉美「安共體」觀察員國

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

中國大陸在九月底正式成為拉丁美洲「安地斯共同體」的觀察員國，該組織是由秘魯、厄瓜多、哥倫比亞和玻利維亞組成的關稅同盟。有分析認為，這是大陸深化與拉美關係，在美國「後院」擴張影響力的又一戰略部署。

央視報導，第卅一次安地斯共同體（安共體）外長理事會例行會議九月卅日在哥倫比亞首都波哥大舉行，會議表決通過決議，正式接納中國大陸為觀察員國。報導稱，各成員國表示，期待以此促進雙方合作，推動區域經濟整合進程和永續發展，更好地維護發展中國家共同利益。

與會中方代表、大陸駐哥倫比亞使館臨時代辦張立平表示，中方願與拉方共同落實共建中拉命運共同體「五大工程」（團結工程、發展工程、文明工程、和平工程、民心工程），開啟雙多邊相互促進新合作格局。

有大陸自媒體解讀稱，獲得觀察員國身分，意味著大陸獲得參與該組織會議的正式渠道，能夠在區域政策協調、經貿合作、基礎設施建設等議題上，更直接地與安共體成員國進行溝通協作，更是大陸進軍美國「後院」的展現。

去年大陸是安共體最大的區域外貿易夥伴，占其出口總額的百分之十九點三，略高於美國，主要出口產品為銅、黃金、原油以及藍莓等產品。目前大陸與安共體中的秘魯、厄瓜多簽有自貿協定。

據安共體網站發布，安共體秘書長六月在一場以中拉發展為主題的論壇上曾提到，貿易、投資、基礎建設、永續發展是大陸與安共體國家進行戰略合作的潛在領域。他還提到大陸出資興建的秘魯錢凱港作為太平洋物流樞紐的重要性，可能成為安共體經濟的轉捩點。

安共體成立於一九六九年五月，旨在加速區域經濟一體化。除四成員國外，巴西阿根廷烏拉圭、巴拉圭、智利是聯繫國；在大陸加入前，觀察員國已有西班牙、摩洛哥、土耳其、希臘、巴拿馬。

巴西 北京 阿根廷 烏拉圭 智利

